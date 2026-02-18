Galaxy S26 serisi, yapay zeka destekli entegre kamera ve fotoğraf düzenleme yeteneğine sahip olacak

Tüm düzenleme araçları tek yerde
Samsung, bu özelliği geliştirirken fotoğraf ve video çekme, düzenleme ve paylaşma süreçlerini tek bir sezgisel sistem altında toplamayı hedeflediğini belirtiyor. Bu da yeniliklerin büyük olasılıkla Kamera ve Galeri uygulamalarına entegre edileceğini gösteriyor.
Yeni özellikle kullanıcılar saniyeler içinde bir fotoğrafı gündüzden geceye dönüştürebilecek, görüntülerde eksik kalan nesne kısımlarını tamamlayabilecek, düşük ışıkta daha kaliteli kareler elde edebilecek ve birden fazla fotoğrafı tek bir görüntüde birleştirebilecek.
Daha önce bu işlemlerin bazıları için farklı uygulamalar kullanmak ve uzun süre uğraşmak gerekiyordu. Galaxy S26 serisiyle birlikte Samsung, tüm bu düzenlemelerin doğrudan cihaz üzerinde ve dakikalar içinde yapılabilmesini sağlayacak.
Samsung, Galaxy S26 serisini 25 Şubat'ta gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacak.
vay be gayet iyi