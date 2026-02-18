Galaxy S26 serisi, yapay zeka destekli entegre kamera ve fotoğraf düzenleme yeteneğine sahip olacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, yaklaşan Galaxy S26 serisiyle birlikte tanıtacağı yeni bir özellikle ilgili bazı ipuçları verdi. Bu yapay zeka destekli özellik, kullanıcılara yeni bir kamera deneyimi sunacak. Fotoğraf ve videolar üzerinde düzenleme ve iyileştirme işlemleri, tek bir sistem üzerinden çok daha kolay şekilde yapılabilecek.

Tüm düzenleme araçları tek yerde

Samsung, bu özelliği geliştirirken fotoğraf ve video çekme, düzenleme ve paylaşma süreçlerini tek bir sezgisel sistem altında toplamayı hedeflediğini belirtiyor. Bu da yeniliklerin büyük olasılıkla Kamera ve Galeri uygulamalarına entegre edileceğini gösteriyor.

Yeni özellikle kullanıcılar saniyeler içinde bir fotoğrafı gündüzden geceye dönüştürebilecek, görüntülerde eksik kalan nesne kısımlarını tamamlayabilecek, düşük ışıkta daha kaliteli kareler elde edebilecek ve birden fazla fotoğrafı tek bir görüntüde birleştirebilecek.

Daha önce bu işlemlerin bazıları için farklı uygulamalar kullanmak ve uzun süre uğraşmak gerekiyordu. Galaxy S26 serisiyle birlikte Samsung, tüm bu düzenlemelerin doğrudan cihaz üzerinde ve dakikalar içinde yapılabilmesini sağlayacak.

Samsung, Galaxy S26 serisini 25 Şubat'ta gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacak.

