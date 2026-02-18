Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S26 serisi, yapay zeka destekli entegre kamera ve fotoğraf düzenleme yeteneğine sahip olacak

    Samsung'un yakında tanıtacağı Galaxy S26 serisinde, fotoğraf ve videolar üzerinde düzenleme ve iyileştirme işlemleri, tek bir sistem üzerinden çok daha kolay şekilde yapılabilecek.

    Galaxy S26 serisi, AI destekli entegre kameraya sahip olacak Tam Boyutta Gör
    Samsung, yaklaşan Galaxy S26 serisiyle birlikte tanıtacağı yeni bir özellikle ilgili bazı ipuçları verdi. Bu yapay zeka destekli özellik, kullanıcılara yeni bir kamera deneyimi sunacak. Fotoğraf ve videolar üzerinde düzenleme ve iyileştirme işlemleri, tek bir sistem üzerinden çok daha kolay şekilde yapılabilecek.

    Tüm düzenleme araçları tek yerde

    Samsung, bu özelliği geliştirirken fotoğraf ve video çekme, düzenleme ve paylaşma süreçlerini tek bir sezgisel sistem altında toplamayı hedeflediğini belirtiyor. Bu da yeniliklerin büyük olasılıkla Kamera ve Galeri uygulamalarına entegre edileceğini gösteriyor.

    Yeni özellikle kullanıcılar saniyeler içinde bir fotoğrafı gündüzden geceye dönüştürebilecek, görüntülerde eksik kalan nesne kısımlarını tamamlayabilecek, düşük ışıkta daha kaliteli kareler elde edebilecek ve birden fazla fotoğrafı tek bir görüntüde birleştirebilecek.

    Daha önce bu işlemlerin bazıları için farklı uygulamalar kullanmak ve uzun süre uğraşmak gerekiyordu. Galaxy S26 serisiyle birlikte Samsung, tüm bu düzenlemelerin doğrudan cihaz üzerinde ve dakikalar içinde yapılabilmesini sağlayacak.

    Samsung, Galaxy S26 serisini 25 Şubat'ta gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 10 saat önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kudret narı ile iyileşenler 2.0 crdi motor nasıl banyo yapmak istememek büyü bell's viski yorum qnb davet et kazan

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum