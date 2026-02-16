Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S26 Ultra'nın beklenen özelliği MacBook'lara gelebilir

    Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra'da kullanacağı Privacy Display (Gizlilik Ekranı) özelliği, gelecekteki MacBook modellerinde bulunabilir. İşte detaylar...

    Galaxy S26 Ultra'nın beklenen özelliği MacBook'lara gelebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra ile tanıtılması beklenen Gizlilik Ekranı özelliği, One UI arayüzünün dahili sürümlerinde doğrulanmıştı. Şimdi ise yeni bir sızıntı, bu teknolojinin ileride Apple tarafına da uzanabileceğini söylüyor. Ancak kullanıcıların uzun bir süre beklemesi gerekebilir.

    Privacy Display MacBook yolunda

    Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Ice Universe'e göre Samsung'un yeni gizlilik ekranı teknolojisi, ilerleyen yıllarda Apple'ın MacBook modellerinde de kullanılabilir. İddiaya göre bu geçiş için hedeflenen tarih 2029 civarı. Bilmeyenler için Privacy Display, ekranı yan açılardan bakıldığında karartan bir sistem üzerine kurulu.

    Telefona doğrudan bakıldığında içerik normal şekilde görünürken, sağdan, soldan veya üstten bakıldığında görüntü belirgin biçimde koyulaşıyor. Böylece kalabalık ortamlarda banka uygulamaları, mesajlaşmalar veya hassas belgeler daha güvenli şekilde görüntülenebiliyor.

    Donanım tabanlı bir yenilik olabilir

    Ortaya çıkan bilgiler, bu özelliğin yazılımdan ziyade donanım temelli olduğunu gösteriyor. Samsung'un MWC'de sergilediği ve yan açıdan görüntüyü sınırlayabilen OLED panel teknolojisinin, Galaxy S26 Ultra'ya güç vereceğine dair söylentiler mevcut. Sızıntılara göre özellik başlangıçta yalnızca Galaxy S26 Ultra ile sınırlı olabilir. 

    Eğer Samsung’un bu panel teknolojisi 2029 itibarıyla MacBook modellerinde yer alırsa, dizüstü bilgisayarlarda yerleşik gizlilik filtresi dönemi başlayabilir. Kullanıcıların belirli ekran alanlarında gizlilik modunu aktif edebilmesi veya özelliği tamamen kapatabilmesi de konuşulan detaylar arasında.

    Şimdilik Apple cephesinden bu yönde resmi bir açıklama bulunmuyor. Öte yandan Samsung'un panel tarafındaki teknolojik üstünlüğü göz önüne alındığında, bu tarz bir iş birliği sürpriz sayılmaz. Ayrıca kurumsal kullanıcılar için yerleşik gizlilik filtresi, MacBook serisine farklı bir güvenlik katmanı ekleyebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mercedes c180 paket sıralaması en çok kullanilan 10.000 ingilizce kelime debriyaja basınca devir yükseliyor tamidra mr 0.4 mg kullanıcı yorumları hangi arabayı almalıyım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook S14
    ASUS Vivobook S14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum