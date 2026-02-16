Galaxy S26 Ultra'nın beklenen özelliği MacBook'lara gelebilir

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra ile tanıtılması beklenen Gizlilik Ekranı özelliği, One UI arayüzünün dahili sürümlerinde doğrulanmıştı. Şimdi ise yeni bir sızıntı, bu teknolojinin ileride Apple tarafına da uzanabileceğini söylüyor. Ancak kullanıcıların uzun bir süre beklemesi gerekebilir.

Privacy Display MacBook yolunda

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Ice Universe'e göre Samsung'un yeni gizlilik ekranı teknolojisi, ilerleyen yıllarda Apple'ın MacBook modellerinde de kullanılabilir. İddiaya göre bu geçiş için hedeflenen tarih 2029 civarı. Bilmeyenler için Privacy Display, ekranı yan açılardan bakıldığında karartan bir sistem üzerine kurulu.

Telefona doğrudan bakıldığında içerik normal şekilde görünürken, sağdan, soldan veya üstten bakıldığında görüntü belirgin biçimde koyulaşıyor. Böylece kalabalık ortamlarda banka uygulamaları, mesajlaşmalar veya hassas belgeler daha güvenli şekilde görüntülenebiliyor.

Donanım tabanlı bir yenilik olabilir

Ortaya çıkan bilgiler, bu özelliğin yazılımdan ziyade donanım temelli olduğunu gösteriyor. Samsung'un MWC'de sergilediği ve yan açıdan görüntüyü sınırlayabilen OLED panel teknolojisinin, Galaxy S26 Ultra'ya güç vereceğine dair söylentiler mevcut. Sızıntılara göre özellik başlangıçta yalnızca Galaxy S26 Ultra ile sınırlı olabilir.

Eğer Samsung’un bu panel teknolojisi 2029 itibarıyla MacBook modellerinde yer alırsa, dizüstü bilgisayarlarda yerleşik gizlilik filtresi dönemi başlayabilir. Kullanıcıların belirli ekran alanlarında gizlilik modunu aktif edebilmesi veya özelliği tamamen kapatabilmesi de konuşulan detaylar arasında.

Şimdilik Apple cephesinden bu yönde resmi bir açıklama bulunmuyor. Öte yandan Samsung'un panel tarafındaki teknolojik üstünlüğü göz önüne alındığında, bu tarz bir iş birliği sürpriz sayılmaz. Ayrıca kurumsal kullanıcılar için yerleşik gizlilik filtresi, MacBook serisine farklı bir güvenlik katmanı ekleyebilir.

