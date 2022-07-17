Galaxy Tab A7 2022 özellikleri sızdırıldı

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Samsung’un alt seviye pazarda en önemi silahı haline gelen Galaxy Tab A serisi büyümeye devam ediyor. İki yıl gibi bir zaman diliminin ardından Galaxy Tab A7 2022 yeniden sahneye çıkıyor.

Galaxy Tab A7 2022 neler sunacak?

Samsung genelde alt seviye pazarda genelde güncellemeleri çok kısıtlı ve maliyet gözeterek yapıyor. Galaxy Tab A7 2022 modeli bu açıdan tasarımı pek bozmamış. Çerçeveler yine nispeten kalın.

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Bu modelde 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdekli 12nm UNISOC T618 yonga seti yer alıyor. Performans açısından iyileşme var diyemeyiz. 3GB RAM yanında biraz gerileyen depolama 32GB olmuş.

10.4 inçlik ekranda 2000x1200 piksel çözünürlük sunan tablet arkada 8MP ve önde 5MP kamera barındırıyor. 7040mAh kapasiteli batarya 15W hızlı şarj destekli. Yani aslında değişen tek şey yonga seti olmuş gibi. Tek teselli ise 199 Avro ile 30 Avro daha ucuz olması.

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Galaxy Tab A7 2022 detaylanıyor