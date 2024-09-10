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    Samsung, Galaxy Tab S10 serisinde ilginç bir hamle yapabilir

    Tablet dünyasındaki konumunu güçlendirmek isteyen Samsung, bunun için yeni serisi Galaxy Tab S10 modellerine fazlasıyla güveniyor. İşte Galaxy Tab S10 serisine ilişkin son sızıntılar.

    Samsung, Galaxy Tab S10 serisinde ilginç bir hamle yapabilir Tam Boyutta Gör

    Samsung'un yeni amiral gemisi tableti Galaxy Tab S10, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Tablet serisinde beklenen donanım güncellemelerinin yanı sıra, Samsung'un bu modelde Microsoft'tan ilham alarak bazı yenilikler sunabileceği konuşuluyor.

    WinFuture'dan gelen bir habere göre, Samsung’un Tab S10'un klavye aksesuarına "Galaxy AI tuşu" adını verdiği yeni bir tuş ekleyebileceği söyleniyor. Bu tuş, Microsoft'un Copilot+ PC'lerinde yer alan yapay zeka düğmesine benzer bir işlev üstlenebilir. Yayınlanan bir taslakta, bu yeni Galaxy AI tuşunun klavyedeki sağ Ctrl tuşunun yerini aldığı görülüyor. Ancak bu tuşun tam olarak hangi işlevi yerine getireceği henüz net değil. Tüm Galaxy AI özelliklerini mi devreye sokacak yoksa belirli bir işlevle mi sınırlı kalacak, bu konuda hala bir açıklama yapılmadı.

    Samsung Galaxy Tab S10 serisinin fiyatları da netleşiyor

    Galaxy Tab S10’un işletim sistemi olarak One UI 6.1.1 ile gelmesi bekleniyor ve bu yazılımın sunduğu birçok yeni özelliğin bu tablet serisinde de yer alacağı düşünülüyor. Galaxy AI tuşu gibi bir yenilik, kullanıcıların bu özelliklere daha kolay erişmesini sağlayabilir.

    Tasarım açısından ise Galaxy Tab S10’un büyük bir değişiklik geçirmeyeceği tahmin ediliyor. Sızıntılar, tabletin arka kısmında dikey yerleştirilmiş çift kamera ve ön yüzde Ultra modelde çentikli bir ekran bulunacağını işaret ediyor.

    Fiyatlar ise kullanıcıları düşündürebilir. Galaxy Tab S10 serisinin özellikle Ultra ve Plus modellerinin bütçe dostu olmayacağı söyleniyor. Galaxy Tab S10 Plus modelinin başlangıç fiyatı yaklaşık 1.400 dolar olarak belirtilirken, 5G destekli en üst varyantın 1.685 dolara kadar çıkabileceği konuşuluyor. Ultra modelin ise 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip temel versiyonunun 1.660 dolar civarında olması bekleniyor. 5G destekli en üst versiyonun ise 2.350 dolara kadar yükselebileceği söylentiler arasında.

    Samsung'un yeni tablet serisinin Ekim ayında tanıtılması bekleniyor, ancak resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 13 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 14 saat önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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