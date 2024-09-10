Samsung, Galaxy Tab S10 serisinde ilginç bir hamle yapabilir

Samsung'un yeni amiral gemisi tableti Galaxy Tab S10, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Tablet serisinde beklenen donanım güncellemelerinin yanı sıra, Samsung'un bu modelde Microsoft'tan ilham alarak bazı yenilikler sunabileceği konuşuluyor.
WinFuture'dan gelen bir habere göre, Samsung’un Tab S10'un klavye aksesuarına "Galaxy AI tuşu" adını verdiği yeni bir tuş ekleyebileceği söyleniyor. Bu tuş, Microsoft'un Copilot+ PC'lerinde yer alan yapay zeka düğmesine benzer bir işlev üstlenebilir. Yayınlanan bir taslakta, bu yeni Galaxy AI tuşunun klavyedeki sağ Ctrl tuşunun yerini aldığı görülüyor. Ancak bu tuşun tam olarak hangi işlevi yerine getireceği henüz net değil. Tüm Galaxy AI özelliklerini mi devreye sokacak yoksa belirli bir işlevle mi sınırlı kalacak, bu konuda hala bir açıklama yapılmadı.
Samsung Galaxy Tab S10 serisinin fiyatları da netleşiyor
Galaxy Tab S10’un işletim sistemi olarak One UI 6.1.1 ile gelmesi bekleniyor ve bu yazılımın sunduğu birçok yeni özelliğin bu tablet serisinde de yer alacağı düşünülüyor. Galaxy AI tuşu gibi bir yenilik, kullanıcıların bu özelliklere daha kolay erişmesini sağlayabilir.
Tasarım açısından ise Galaxy Tab S10’un büyük bir değişiklik geçirmeyeceği tahmin ediliyor. Sızıntılar, tabletin arka kısmında dikey yerleştirilmiş çift kamera ve ön yüzde Ultra modelde çentikli bir ekran bulunacağını işaret ediyor.
Fiyatlar ise kullanıcıları düşündürebilir. Galaxy Tab S10 serisinin özellikle Ultra ve Plus modellerinin bütçe dostu olmayacağı söyleniyor. Galaxy Tab S10 Plus modelinin başlangıç fiyatı yaklaşık 1.400 dolar olarak belirtilirken, 5G destekli en üst varyantın 1.685 dolara kadar çıkabileceği konuşuluyor. Ultra modelin ise 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip temel versiyonunun 1.660 dolar civarında olması bekleniyor. 5G destekli en üst versiyonun ise 2.350 dolara kadar yükselebileceği söylentiler arasında.
Samsung'un yeni tablet serisinin Ekim ayında tanıtılması bekleniyor, ancak resmi bir açıklama henüz yapılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.