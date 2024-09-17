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    Galaxy Tab S10 serisinin tanıtım görüntüleri sızdı: İşte özellikleri

    Samsung, yakında yeni nesil amiral gemisi tabletlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtımdan hemen önce, Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra özellikleri ortaya çıktı. İşte detaylar...
    Galaxy Tab S10 serisinin tanıtım görüntüleri sızdı: Neler sunacak Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung, yakın tarihli Unpacked 2024 etkinliğinde Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 ve çok daha fazlasını tanıttı. Ancak uzun süredir beklenen Galaxy Tab S10 serisinin pas geçildiğini gördük. Şimdi bu bekleyiş sürerken, Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra modellerine ait tanıtım görüntüleri internete sızdı. 

    Galaxy Tab S10 serisinin tanıtım görüntüleri sızdı

    Sızdırılan tanıtım görüntülerine göre Galaxy Tab S10 Ultra'da 120Hz yenileme hızı, 2960 x 1848 çözünürlük, yansıma önleyici kaplama ve 930 nit tepe parlaklığı sunan 14,6 inçlik bir Dinamik AMOLED 2X ekran bulunacak. Ayrıca bu panelin Galaxy Tab S10+ modelinde de kullanılması bekleniyor ancak 2800 x 1752 çözünürlük ve 650 nit tepe parlaklığı sunan daha küçük bir 12,4 inç boyutlarında olacak. 120Hz yenileme hızı ise korunuyor.

    Aktarıldığı kadarıyla Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra sırasıyla 5,4 mm ve 5,6 mm inceliğinde olacak. Tablet bilgisayarlar kalbinde ise 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 9300+ yonga seti bulunduruyor. Ayrıca kullanıcılar microSD kart yuvası aracılığıyla depolama alanını 1,5 TB'a kadar artırabilecek.

    Galaxy Tab S10 serisinin tanıtım görüntüleri sızdı: Neler sunacak Tam Boyutta Gör
    Pil bölümüne gelirsek, Galaxy Tab S10 Ultra'da 11.200 mAh pil paketi bulunurken, Plus modeli 10.090 mAh kapasiteye sahip. Arka bölüme göz attığımızda ise, 13MP ve 8MP olmak üzere ikili kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Ancak Ultra sürümünde 12MP + 12MP olmak üzere iki adet ön kamera mevcut. Plus'da ise yalnızca 12MP geniş açı sensörüne yer verilmiş. Buna ek olarak her iki model de 45W şarj, dörtlü hoparlör, su ve toza dayanıklılık için IP68 derecesi ve Armor Alüminyum çerçeve ile destekleniyor.

    Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra hakkında bilinenler şu an için bunlarla sınırlı. Yakın tarihli bir rapora göre Galaxy Tab S10 serisi 26 Eylül 2024'te 1.119 euro ve 1.339 euro'luk başlangıç ​​fiyatıyla tanıtılacak. Ancak tüm detaylar için lansmana kadar beklememiz gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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