Galaxy Tab S10 serisinin tanıtım görüntüleri sızdı: İşte özellikleri

Galaxy Tab S10 serisinin tanıtım görüntüleri sızdı
Sızdırılan tanıtım görüntülerine göre Galaxy Tab S10 Ultra'da 120Hz yenileme hızı, 2960 x 1848 çözünürlük, yansıma önleyici kaplama ve 930 nit tepe parlaklığı sunan 14,6 inçlik bir Dinamik AMOLED 2X ekran bulunacak. Ayrıca bu panelin Galaxy Tab S10+ modelinde de kullanılması bekleniyor ancak 2800 x 1752 çözünürlük ve 650 nit tepe parlaklığı sunan daha küçük bir 12,4 inç boyutlarında olacak. 120Hz yenileme hızı ise korunuyor.
Aktarıldığı kadarıyla Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra sırasıyla 5,4 mm ve 5,6 mm inceliğinde olacak. Tablet bilgisayarlar kalbinde ise 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 9300+ yonga seti bulunduruyor. Ayrıca kullanıcılar microSD kart yuvası aracılığıyla depolama alanını 1,5 TB'a kadar artırabilecek.
Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra hakkında bilinenler şu an için bunlarla sınırlı. Yakın tarihli bir rapora göre Galaxy Tab S10 serisi 26 Eylül 2024'te 1.119 euro ve 1.339 euro'luk başlangıç fiyatıyla tanıtılacak. Ancak tüm detaylar için lansmana kadar beklememiz gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...