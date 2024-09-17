Galaxy Tab S10 serisinin tanıtım görüntüleri sızdı: İşte özellikleri

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Galaxy Tab S10 serisinin tanıtım görüntüleri sızdı

Sızdırılan tanıtım görüntülerine göre Galaxy Tab S10 Ultra'da 120Hz yenileme hızı, 2960 x 1848 çözünürlük, yansıma önleyici kaplama ve 930 nit tepe parlaklığı sunan 14,6 inçlik bir Dinamik AMOLED 2X ekran bulunacak. Ayrıca bu panelin Galaxy Tab S10+ modelinde de kullanılması bekleniyor ancak 2800 x 1752 çözünürlük ve 650 nit tepe parlaklığı sunan daha küçük bir 12,4 inç boyutlarında olacak. 120Hz yenileme hızı ise korunuyor.

Aktarıldığı kadarıyla Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra sırasıyla 5,4 mm ve 5,6 mm inceliğinde olacak. Tablet bilgisayarlar kalbinde ise 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 9300+ yonga seti bulunduruyor. Ayrıca kullanıcılar microSD kart yuvası aracılığıyla depolama alanını 1,5 TB'a kadar artırabilecek.

Tam Boyutta Gör Pil bölümüne gelirsek, Galaxy Tab S10 Ultra'da 11.200 mAh pil paketi bulunurken, Plus modeli 10.090 mAh kapasiteye sahip. Arka bölüme göz attığımızda ise, 13MP ve 8MP olmak üzere ikili kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Ancak Ultra sürümünde 12MP + 12MP olmak üzere iki adet ön kamera mevcut. Plus'da ise yalnızca 12MP geniş açı sensörüne yer verilmiş. Buna ek olarak her iki model de 45W şarj, dörtlü hoparlör, su ve toza dayanıklılık için IP68 derecesi ve Armor Alüminyum çerçeve ile destekleniyor.

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Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra hakkında bilinenler şu an için bunlarla sınırlı. Yakın tarihli bir rapora göre Galaxy Tab S10 serisi 26 Eylül 2024'te 1.119 euro ve 1.339 euro'luk başlangıç ​​fiyatıyla tanıtılacak. Ancak tüm detaylar için lansmana kadar beklememiz gerekiyor.

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Galaxy Tab S10 serisinin tanıtım görüntüleri sızdı: Neler sunacak