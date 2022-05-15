Galaxy Tab S6 Lite 2022 daha performanslı

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Bir süredir görselleri internete sızdırılan Samsung’un yeni tablet modeli Galaxy Tab S6 Lite 2022 resmi olarak tanıtıldı. Küresel çip krizinde Samsung eski modelleri elden geçirerek çözüm bulmaya çalışıyor.

Galaxy Tab S6 Lite 2022 özellikleri ve fiyatı

10.4 inçlik 2000x1200 piksel LCD ekran

Snapdragon 720G yonga seti

4GB RAM

64GB depolama

8MP arka kamera

5MP ön kamera

7040mAh batarya

15W

Android 12

400 Avro fiyat etiketi

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Galaxy Tab S6 Lite 2022 modeli işletim sistemi ve işlemci açısından değişmiş. Böylece daha performanslı ve verimli hale gelmiş. Bunun haricinde kullanıcılar farklı bir bileşen bulamayacak. Fiyatı da 20 Avro yükselmiş. S-Pen, Dolby Atmos, AKG hoparlör gibi detayları korunan Galaxy Tab S6 Lite 2022 modeli 23 Mayıs itibariyle satışa sunulacak.

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Galaxy Tab S6 Lite 2022 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı