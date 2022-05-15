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    Galaxy Tab S6 Lite 2022 daha performanslı

    Galaxy Tab S6 Lite 2022 modeli 8nm Snapdragon 720G yonga seti ile daha performanslı ve verimli hale gelirken diğer bileşenler olduğu gibi bırakılmış. Fiyatı da bir miktar yükselmiş. 
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    Galaxy Tab S6 Lite 2022
    Tam Boyutta Gör

    Bir süredir görselleri internete sızdırılan Samsung’un yeni tablet modeli Galaxy Tab S6 Lite 2022 resmi olarak tanıtıldı. Küresel çip krizinde Samsung eski modelleri elden geçirerek çözüm bulmaya çalışıyor.

    Galaxy Tab S6 Lite 2022 özellikleri ve fiyatı

    • 10.4 inçlik 2000x1200 piksel LCD ekran
    • Snapdragon 720G yonga seti
    • 4GB RAM
    • 64GB depolama
    • 8MP arka kamera
    • 5MP ön kamera
    • 7040mAh batarya
    • 15W
    • Android 12
    • 400 Avro fiyat etiketi

    Galaxy Tab S6 Lite 2022 modeli işletim sistemi ve işlemci açısından değişmiş. Böylece daha performanslı ve verimli hale gelmiş. Bunun haricinde kullanıcılar farklı bir bileşen bulamayacak. Fiyatı da 20 Avro yükselmiş. S-Pen, Dolby Atmos, AKG hoparlör gibi detayları korunan Galaxy Tab S6 Lite 2022 modeli 23 Mayıs itibariyle satışa sunulacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    B
    balkaptan 1 saat önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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