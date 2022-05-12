Samsung Galaxy Z Fold 4’ten ilk görüntüler geldi: işte yeni tasarım

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, katlanabilir pazara erken girmesi ve bu teknoloji için ciddi yatırımlar yapması ile pazarda açık ara farkla lider olmayı başardı. Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 ile oldukça beğeni alan Samsung, yeni amiral gemisi için hazırlık yapıyor.

Galaxy Z Fold 4, yeni kamera sistemi ve daha geniş ön ekran ile geliyor

Mobil teknoloji dünyasında kaynakları ile bilinen @OnLeaks, smartprix ile beraber Galaxy Z Fold 4’ün ilk görsellerini yayınladı. Birçok anlamda Galaxy Z Fold 3’e benzeyen cihaz, özellike dış ekran ve kamera sistemi ile öne çıkıyor. 6.2 inçlik dış ekrana sahip olması beklenen cihaz, önceki nesile göre daha geniş bir yapı sunuyor ve böylece daha kolay bir kullanım sağlıyor. Kamera sistemi ise 3 lensten oluşuyor ve Galaxy S22 Ultra’dan izler taşıması bekleniyor.

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İç ekranında 7.6 inçlik OLED bir deneyim sunacak cihaz, muhtemelen oldukça kaliteli bir görüntü sunacak. Ayrıca Z Fold 4’ün ekran altı kamera teknolojisinde önceki nesile fark atması bekleniyor. Z Fold 3, diğer TCL gibi üreticilerden daha kötü ekran altı kamerasına sahip olduğu için eleştirilmişti. Cihaz, Z Fold 3’ten daha geniş ve daha kalın bir gövdeye sahip ve bu sayede daha ergonomik bir kullanım sunacaktır. Geri kalan birçok anlamda Z Fold 3’e benzerlik gösteren cihaz, büyük ihtimalle Snapdragon 8 Gen 1 ile donatılacak. Z Fold 4’ün, yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.

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