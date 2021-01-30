Galaxy Tab S8 serisinin teknik özellikleri sızdı: Snapdragon 888 işlemci, 120Hz ekran

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Sektöre yakın kaynaklar, bu yıl Galaxy Tab S7'nin yerini alması beklenen amiral gemisi tablet modelleri Samsung Galaxy Tab S8'in teknik özellikleri hakkında bilgiler yayınladı. Sızıntılara bakılırsa Samsung, yakında oldukça güçlü donanıma sahip tablet modellerini piyasaya sürecek.

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Önceki nesil cihazlarla karşılaştırıldığında, değişikliklerin çok önemli olmayacağı iddia ediliyor. Samsung'un yeni tablet serisi, daha önce olduğu gibi, iki model içerecek: Galaxy Tab S8'in temel sürümü ve Galaxy Tab S8 Plus adlı daha güçlü bir modifikasyonu. Her iki tablet de, Adreno 660 grafik hızlandırıcı ve Snapdragon X60 5G modem dahil olmak üzere sekiz çekirdek içeren Qualcomm Snapdragon 888 işlemciye sahip olacak.

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649 ve 849 dolardan satılacaklar

Galaxy Tab S8'in 120 Hz yenileme hızına sahip 11 inç ekrana, güç düğmesine entegre parmak izi tarayıcıya ve 8.000 mAh bataryaya sahip olacağı söyleniyor.

Galaxy Tab S8 Plus sürümünün 120 Hz yenileme hızına ve entegre parmak izi tarayıcıya sahip 12,4 inç AMOLED ekrana sahip olacağı belirtilmiş. Bu modelin pil kapasitesi ise 10.090 mAh olacak.

Her iki durumda model için de kullanıcılar, 8 ve 12 GB RAM, 128, 256 ve 512 GB depolama kapasitesi sunan yapılandırmalar arasından seçim yapabilecekler. Galaxy Tab S8 ve Galaxy Tab S8+ için beklenen fiyatlandırmanın ise sırasıyla 649 ve 849 dolar olacağı belirtilmiş.

https://www.gizmochina.com/2021/01/30/samsung-galaxy-tab-s8-series-could-be-minor-upgrade-over-tab-s7-models/

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