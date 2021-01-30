Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Tab S8 serisinin teknik özellikleri sızdı: Snapdragon 888 işlemci, 120Hz ekran

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği amiral gemisi tabletlerin teknik detayları ortaya çıktı. Galaxy Tab S8 serisi güçlü donanım özellikleri ile gelecek.
    1 sa.
    553
    82
    2
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Abone ol
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Galaxy Tab S8 serisinin teknik özellikleri sızdı: Snapdragon 888 işlemci, 120Hz ekran
    Tam Boyutta Gör

    Sektöre yakın kaynaklar, bu yıl Galaxy Tab S7'nin yerini alması beklenen amiral gemisi tablet modelleri Samsung Galaxy Tab S8'in teknik özellikleri hakkında bilgiler yayınladı. Sızıntılara bakılırsa Samsung, yakında oldukça güçlü donanıma sahip tablet modellerini piyasaya sürecek.

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk ev tipi hidrojen pili tanıtıldı: İki günlük elektrik ihtiyacını karşılıyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Henüz piyasaya sürülmeyen Galaxy Tab S6 Lite, Amazon'da listelendi

    Önceki nesil cihazlarla karşılaştırıldığında, değişikliklerin çok önemli olmayacağı iddia ediliyor. Samsung'un yeni tablet serisi, daha önce olduğu gibi, iki model içerecek: Galaxy Tab S8'in temel sürümü ve Galaxy Tab S8 Plus adlı daha güçlü bir modifikasyonu. Her iki tablet de, Adreno 660 grafik hızlandırıcı ve Snapdragon X60 5G modem dahil olmak üzere sekiz çekirdek içeren Qualcomm Snapdragon 888 işlemciye sahip olacak.

    Galaxy Tab S8 serisinin teknik özellikleri sızdı: Snapdragon 888 işlemci, 120Hz ekran
    Tam Boyutta Gör

    649 ve 849 dolardan satılacaklar

    Galaxy Tab S8'in 120 Hz yenileme hızına sahip 11 inç ekrana, güç düğmesine entegre parmak izi tarayıcıya ve 8.000 mAh bataryaya sahip olacağı söyleniyor.

    Galaxy Tab S8 Plus sürümünün 120 Hz yenileme hızına ve entegre parmak izi tarayıcıya sahip 12,4 inç AMOLED ekrana sahip olacağı belirtilmiş. Bu modelin pil kapasitesi ise 10.090 mAh olacak.

    Her iki durumda model için de kullanıcılar, 8 ve 12 GB RAM, 128, 256 ve 512 GB depolama kapasitesi sunan yapılandırmalar arasından seçim yapabilecekler. Galaxy Tab S8 ve Galaxy Tab S8+ için beklenen fiyatlandırmanın ise sırasıyla 649 ve 849 dolar olacağı belirtilmiş.



    https://www.gizmochina.com/2021/01/30/samsung-galaxy-tab-s8-series-could-be-minor-upgrade-over-tab-s7-models/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Şişirilebilir elektrikli bisiklet: Poimo

    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    4 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Guhong01 (Guhong 01 ) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Herhangi bir Android tabletin bence bu fiyatlara şansı yok.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yürüyen Hoparlör 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    iPad gibi bir rakipleri varken, bu piyasadaki her markanın işi zor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 45 dk. Tesla, otopilot teknolojisini diğer markalarla paylaşacak 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Galaxy Tab S8 serisinin teknik özellikleri sızdı: Snapdragon 888 işlemci, 120Hz ekran Sonraki Sony Xperia 1 III'ün render görüntüleri ve bazı teknik detayları ortaya çıktı 2 sa. 2si1 "GeForce Now Türkiye'de" | Gözleri açan Teknoloji ve Oyun Programı 2 sa. The Medium - İnceleme: "Biz ayrı dünyaların insanıyız" 2 sa. Nokia'nın gidişatı kötü: Akıllı telefon pazarında 15'inci sırada 3 sa. Tek doz Johnson & Johnson aşısının %66 oranında etkili olduğu öne sürülüyor 3 sa. Türkiye'nin fiber internet haritası çıkarıldı: Gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz 4 sa. Samsung Galaxy A52'nin render görüntüsü, telefonun tasarım detaylarını ortaya koyuyor 4 sa. Meizu 18'in ön tasarımını gösteren kısa bir video yayınlandı 5 sa. Hangi ülke günde kaç aşı yapıyor ? Türkiye kaçıncı sırada ? 5 sa. SpaceX'in uçmayı bekleyen iki yeni Starship prototopi yan yana sergilendi 6 sa. Cem Uzan’dan Motorola’ya 160 milyon dolarlık dava 7 sa. Guillermo del Toro, Pacific Rim'in devamını yapmayı düşünmüyor 8 sa. GeForce Now artık Chrome tarayıcınızda 9 sa. Netflix, Android'de zamanlayıcı özelliğini test ediyor 9 sa. New York Oyun Ödülleri'nde 2020'nin en iyi oyunu Hades seçildi; The Last of Us Part 2 ödül alamadı 10 sa. Tablet pazarı geçen yıl adeta patlama yaptı 10 sa. Deprem vergisi olarak bilinen 'Özel İletişim Vergisi' yüzde 10'a yükseltildi 11 sa. Baby Driver 2'nin senaryosu tamamlandı 12 sa. Haftaya A101 marketlerde yeni seri Samsung kavisli televizyon var 19 sa. Şişirilebilir elektrikli bisiklet: Poimo Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız