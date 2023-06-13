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    Galaxy Tab S9 Ultra'dan ilk sonuçlar geldi: Sınıfında lider

    Samsung’un yeni amiral gemisi tableti Galaxy Tab S9 Ultra, Geekbench platformunda test edildi. Peki yeni tablet, Galaxy S23 Ultra'ya karşı neler sunuyor? İşte detaylar
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    Galaxy Tab S9 Ultra'dan ilk sonuçlar geldi: Sınıfında lider Tam Boyutta Gör
    Merakla beklenen Galaxy Tab S9 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Öyle ki Galaxy Tab S9, S9+ ve S9 Ultra'nın özellikleri yavaş yavaş netleşmeye başladı. Son olarak ailenin amiral gemisi modeli Galaxy Tab S9 Ultra, lansman öncesinde Geekbench'te görüntülendi. Yeni rapor, tabletin performansına erken bir ön bakış fırsatı sunuyor. ​​​

    Galaxy Tab S9 Ultra sınıfında rakipsiz olabilir

    Görüntülere bakıldığında, Galaxy Tab S9 Ultra'nın 3 adet 2.02Ghz (küçük), 4 adet 2.80Ghz (büyük) ve 1 adet 3,36GHz (ana) çekirdeklerinden oluşan sekiz çekirdekli bir işlemciden destek aldığını görüyoruz. 

    Sonuçlara gelecek olursak Galaxy Tab S9 Ultra, Geekbench 6 platformunun tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 2.086 ve 5.686 puan alıyor. Ufak bir kıyaslama ile bu skorların herhangi bir Galaxy S23 modelinden daha yüksek olduğunu belirtelim. Benzer testlerinde amiral gemisi Galaxy S23 Ultra, 1915 ve 4874 puanlık bir performans sergiliyor. 

    Galaxy Tab S9 Ultra'dan ilk sonuçlar geldi: Sınıfında lider Tam Boyutta Gör
    Mevcut sızıntılara göre Galaxy Tab S9 Ultra, ön tarafta 2.960 x 1.848 çözünürlük sunan 14,6 inç boyutlarında AMOLED ekrana sahip olacak. Kaputun altında ise 16GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 45W hızlı şarj destekli 11.200mAh batarya ile eşleştirilecek tabletin, 208.6 x 326.4 x 5.5 mm boyutlarında ve 737 gram ağırlığında olacağı belirtiliyor. 

    Paylaşılan raporlara göre Galaxy Tab S9 serisi, Temmuz ayı tarihli Unpacked etkinliğinde vitrine çıkacak. Ayrıca bu etkinliğe Galaxy Z Fold 5, Flip 5 ve yeni Galaxy saatlerin dahil olması bekleniyor. 

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    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 4 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

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    Forumdan Konular

    1 haftadır büyük tuvaletim gelmiyor. okyanus koleji fetö"cü mu nanocell mi qled mi kaft tişört yorum uyurken tükürmek

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