Galaxy Tab S9 Ultra'dan ilk sonuçlar geldi: Sınıfında lider

Galaxy Tab S9 Ultra sınıfında rakipsiz olabilir
Görüntülere bakıldığında, Galaxy Tab S9 Ultra'nın 3 adet 2.02Ghz (küçük), 4 adet 2.80Ghz (büyük) ve 1 adet 3,36GHz (ana) çekirdeklerinden oluşan sekiz çekirdekli bir işlemciden destek aldığını görüyoruz.
Sonuçlara gelecek olursak Galaxy Tab S9 Ultra, Geekbench 6 platformunun tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 2.086 ve 5.686 puan alıyor. Ufak bir kıyaslama ile bu skorların herhangi bir Galaxy S23 modelinden daha yüksek olduğunu belirtelim. Benzer testlerinde amiral gemisi Galaxy S23 Ultra, 1915 ve 4874 puanlık bir performans sergiliyor.
Paylaşılan raporlara göre Galaxy Tab S9 serisi, Temmuz ayı tarihli Unpacked etkinliğinde vitrine çıkacak. Ayrıca bu etkinliğe Galaxy Z Fold 5, Flip 5 ve yeni Galaxy saatlerin dahil olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi