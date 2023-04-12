Galaxy Tab S9 Ultra, üç farklı bellek ve depolama seçeneğiyle gelecek

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, geçtiğimiz günlerde Geekbench veritabanında göründü; işlemcisi ve batarya kapasitesiyle ilgili detaylar ortaya çıkmış oldu. Yeni sızıntı, tabletin bellek miktarı ve depolama alanına odaklanıyor.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra özellikleri sızdırıldı 1 hf. önce eklendi

Galaxy Tab S9 Ultra, 8GB RAM 128GB depolama, 12GB RAM 256GB depolama ve 16GB RAM 512GB depolama olmak üzere üç versiyonla satışa sunulacak. Depolama alanı microSD kart ile artırılabilecek mi henüz belli değil. 128GB giriş seviye model UFS 3.1, 256GB ve 512GB model UFS 4.0 olacak. Bunun nedeni, şu anda Samsung’un 128GB UFS 4.0 depolama yongalarının bulunmaması.

Galaxy Tab S9 serisi, Galaxy S23 telefonlarda bulunan özelleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle gelecek. Üç model de su ve toza dayanıklılığı gösteren IP67 sertifikasına sahip olacak. Düz Galaxy Tab S9 modeli için LCD panelden AMOLED panele geçiş yapılacağı, biraz daha büyük pil kapasitesi sunacağı söyleniyor.

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Galaxy Tab S9 Ultra kaç RAM ve depolama alanı ile gelecek?