Galaxy Tab S9 Ultra test edildi: Galaxy S23 Ultra'dan daha hızlı

Galaxy Tab S9 Ultra neler sunacak?
Ekran görüntülerine baktığımızda Galaxy Tab S9 Ultra'nın RAM kapasitesinin gizlendiğini ve Galaxy S23 Ultra ile benzer Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy platformundan güç aldığını görüyoruz. Buna göre temel işlemcide bulunan 3.2GHz saat hızı, bu tablette 3.36GHz'e ulaşıyor. GPU saat hızları ise 680 MHz yerine 719 MHz olarak bizleri karşılıyor.
Yakın zamanlı sızıntılara göre Galaxy Tab S9 Ultra, 16GB'a kadar LPDDR5X bellek ve devasa 14,6 inçlik bir ekranla vitrine çıkacak. Bu nedenle Galaxy S23 Ultra'dan daha hızlı olması kesinlikle şaşırtıcı değil. Nitekim tabletin boyutu, Samsung'un daha büyük bir soğutma çözümü kullanmasına fırsat tanıyor.
Galaxy Tab S9 Ultra beklenen özellikler
Samsung Galaxy Tab S9 serisinin 2023 ikinci yarısında Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 lansmanında görücüye çıkması bekleniyor. Yeni Galaxy Tab, 45w hızlı şarjı destekleyen 11.200 mAh batarya, 2960x1848 piksel çözünürlük, %120 DCI-P3 renk gamı desteğine ek olarak 208.6 x 326.4 x 55mm boyutlarında, 737 gr ağırlığında, toza ve suya dayanıklı bir gövdeye sahip olacakBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı