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    Galaxy Tab S9 Ultra test edildi: Galaxy S23 Ultra'dan daha hızlı

    Samsung’un yeni amiral gemisi tableti Galaxy Tab S9 Ultra, Geekbench platformunda test edildi. Peki yeni tablet, Galaxy S23 Ultra'ya karşı neler sunuyor? İşte detaylar
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    Galaxy Tab S9 Ultra test edildi: Galaxy S23 Ultra'dan daha hızlı Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Galaxy Tab S8 Ultra modelinin halefi üzerinde çalışmlara başladı. Bu bağlamda bir süredir Galaxy Tab S9 Ultra hakkında sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Şimdi amiral gemisi tablet, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy platformu ile Geekbench'te görüntülendi. 

    Galaxy Tab S9 Ultra neler sunacak?

    Ekran görüntülerine baktığımızda Galaxy Tab S9 Ultra'nın RAM kapasitesinin gizlendiğini ve Galaxy S23 Ultra ile benzer Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy platformundan güç aldığını görüyoruz. Buna göre temel işlemcide bulunan 3.2GHz saat hızı, bu tablette 3.36GHz'e ulaşıyor. GPU saat hızları ise 680 MHz yerine 719 MHz olarak bizleri karşılıyor.

    Galaxy Tab S9 Ultra test edildi: Galaxy S23 Ultra'dan daha hızlı Tam Boyutta Gör
    Sonuçlara gelecek olursak amiral gemisi tablet, Geekbench 6 platformunun tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 2.054 ve 5.426 puan alıyor. Bu skorların herhangi bir Galaxy S23 modelinden daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim benzer testlerinde Galaxy S23 Ultra'nın 1915 ve 4874 puanı bulunuyor.

    Yakın zamanlı sızıntılara göre Galaxy Tab S9 Ultra, 16GB'a kadar LPDDR5X bellek ve devasa 14,6 inçlik bir ekranla vitrine çıkacak. Bu nedenle Galaxy S23 Ultra'dan daha hızlı olması kesinlikle şaşırtıcı değil. Nitekim tabletin boyutu, Samsung'un daha büyük bir soğutma çözümü kullanmasına fırsat tanıyor. 

    Galaxy Tab S9 Ultra beklenen özellikler

    Samsung Galaxy Tab S9 serisinin 2023 ikinci yarısında Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 lansmanında görücüye çıkması bekleniyor. Yeni Galaxy Tab, 45w hızlı şarjı destekleyen 11.200 mAh batarya, 2960x1848 piksel çözünürlük, %120 DCI-P3 renk gamı desteğine ek olarak 208.6 x 326.4 x 55mm boyutlarında, 737 gr ağırlığında, toza ve suya dayanıklı bir gövdeye sahip olacak

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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