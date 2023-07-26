Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5'in Türkiye fiyatı açıklandı

Galaxy Z Flip 5 fiyatı 💰
- Galaxy Z Flip 5 8GB+256 GB: 44.999 TL
- Galaxy Z Flip 5 8GB+512 GB: 47.999 TL
Galaxy Z Fold 5 fiyatı 💰
- Galaxy Z Fold 5 12GB+256 GB: 64.999 TL
- Galaxy Z Fold 5 12GB+512 GB: 67.999 TL
- Galaxy Z Fold 5 12GB+1 TB: 72.999 TL
Ön sipariş döneminde Galaxy Z Flip 5'i satın alan kullanıcılar 512 GB depolama alanına sahip modeli, 256 GB modelin fiyatına satın alabilecek. Aynı şekilde Galaxy Z Fold 5'in 512 GB versiyonu 256 GB fiyatına, 1 TB versiyonu ise 512 GB fiyatına satılacak. Telefonla birlikte 3 ay ekran koruma sigortası hediye edilecek. Telefonların 4 Ağustos'ta gönderimine başlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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