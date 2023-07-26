Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5'in Türkiye fiyatı açıklandı

    Samsung'un yeni katlanabilir ekranlı telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 ön siparişe açıldı. Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 fiyatı belli oldu.    
    1
    Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5'in Türkiye fiyatı ne kadar?
    Samsung’un bugünkü Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtımını yaptığı yeni katlanabilir ekranlı telefonları Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5’in Türkiye fiyatı belli oldu. Telefonlar ön siparişe açıldı. Ön sipariş dönemi 4 Ağustos'ta sona erecek ve bu tarihten itibaren mağazalardaki yerlerini alacak. 

    Galaxy Z Flip 5 fiyatı 💰

    • Galaxy Z Flip 5 8GB+256 GB: 44.999 TL
    • Galaxy Z Flip 5 8GB+512 GB: 47.999 TL

    Galaxy Z Fold 5 fiyatı 💰

    • Galaxy Z Fold 5 12GB+256 GB: 64.999 TL
    • Galaxy Z Fold 5 12GB+512 GB: 67.999 TL
    • Galaxy Z Fold 5 12GB+1 TB: 72.999 TL

    Ön sipariş döneminde Galaxy Z Flip 5'i satın alan kullanıcılar 512 GB depolama alanına sahip modeli, 256 GB modelin fiyatına satın alabilecek. Aynı şekilde Galaxy Z Fold 5'in 512 GB versiyonu 256 GB fiyatına, 1 TB versiyonu ise 512 GB fiyatına satılacak. Telefonla birlikte 3 ay ekran koruma sigortası hediye edilecek. Telefonların 4 Ağustos'ta gönderimine başlanacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    taraklı ayaklar için spor ayakkabı araba bayileri pazar günü açık mı keeway superlight 150 baymak lunatec 24 kw yorumları dragon age 2 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S22 Plus 5G
    Samsung Galaxy S22 Plus 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız