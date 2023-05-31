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    Galaxy Tab S9+ ve S9 Ultra'nın bir özelliği daha açıklandı

    2023'ün ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy Tab S9 serisi yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Peki ailenin tepe modelleri Tab S9 Plus ve S9 Ultra neler sunacak? İşte detaylar
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    Galaxy Tab S9+ ve S9 Ultra'nın bir özelliği daha açıklandı Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Galaxy Tab S8 serisinin halefi üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda önümüzdeki yaz aylarında tanıtılacak Galaxy Tab S9 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya ​​devam ediyoruz. Son olarak ailenin tepe modelleri Galaxy Tab S9+ ve S9 Ultra'nın bir özelliği daha doğrulandı. İşte detaylar

    Galaxy Tab S9+ ve S9 Ultra özellikleri netleşmeye başladı

    Yeni paylaşılan raporlara göre Galaxy Tab S9 Plus ve S9 Ultra, çeşitli sertifikasyon sitelerinde görünmeye başladı. Buna göre Galaxy Tab S9+, SM-X816B, SM-X810 ve SM-X816N model numaralarını taşırken, Galaxy Tab S9 Ultra, SM-X916B, SM-X910 ve SM-X916N numaralarına sahip olacak. Söz konusu model numaralarının ise sırasıyla 5G, küresel WiFi ve Güney Kore modellerine işaret ettiğini belirtelim. 

    Ayrıca aynı sertifika, hem S9+ hem de S9 Ultra'nın 10V/4,5A veya 45W hızlı şarjı destekleyen bir şarj cihazıyla gönderilebileceğini söylüyor. Dolayısıyla her iki tabletin 45W hızlı şarj ile karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.

    Galaxy Tab S9+ ve S9 Ultra bilinen özellikler

    Yakın zamanlı sızıntılara göre Tab S9 Ultra, selefi ile aynı 326,4 x 208,6 x 5,5 mm boyutlara ve biraz daha ağır 737 gram ağırlığa sahip olacak. Bununla birlikte 45W hızlı şarj destekli 11.200mAh batarya ile eşleştirilen cihazın, IP68 sertifikası ve Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile kutudan çıkması bekleniyor.Tabletin kalbinde ise, Snapdragon 8 gen 2 for Galaxy yonga seti, 8/12/16 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama seçenekleri bulunacak.

    Ailenin bir alt modeli Galaxy Tab S9 Plus ise, 1752×2800 piksel ve 266 PPI çözünürlüğe sahip 12.9 inç OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 ve  285,4 x 185,4 x 5,64 boyutlarında olacak. Samsung Galaxy Tab S9 serisi hakkında merak edilen tüm detayların, Temmuz ayında düzenlenecek Unpacked etkinliğinde açıklanması bekleniyor. 

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