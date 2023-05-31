Galaxy Tab S9+ ve S9 Ultra'nın bir özelliği daha açıklandı

Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Galaxy Tab S8 serisinin halefi üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda önümüzdeki yaz aylarında tanıtılacak Galaxy Tab S9 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya ​​devam ediyoruz. Son olarak ailenin tepe modelleri Galaxy Tab S9+ ve S9 Ultra'nın bir özelliği daha doğrulandı. İşte detaylar

Galaxy Tab S9+ ve S9 Ultra özellikleri netleşmeye başladı

Yeni paylaşılan raporlara göre Galaxy Tab S9 Plus ve S9 Ultra, çeşitli sertifikasyon sitelerinde görünmeye başladı. Buna göre Galaxy Tab S9+, SM-X816B, SM-X810 ve SM-X816N model numaralarını taşırken, Galaxy Tab S9 Ultra, SM-X916B, SM-X910 ve SM-X916N numaralarına sahip olacak. Söz konusu model numaralarının ise sırasıyla 5G, küresel WiFi ve Güney Kore modellerine işaret ettiğini belirtelim.

Ayrıca aynı sertifika, hem S9+ hem de S9 Ultra'nın 10V/4,5A veya 45W hızlı şarjı destekleyen bir şarj cihazıyla gönderilebileceğini söylüyor. Dolayısıyla her iki tabletin 45W hızlı şarj ile karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.

Galaxy Tab S9+ ve S9 Ultra bilinen özellikler

Yakın zamanlı sızıntılara göre Tab S9 Ultra, selefi ile aynı 326,4 x 208,6 x 5,5 mm boyutlara ve biraz daha ağır 737 gram ağırlığa sahip olacak. Bununla birlikte 45W hızlı şarj destekli 11.200mAh batarya ile eşleştirilen cihazın, IP68 sertifikası ve Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile kutudan çıkması bekleniyor.Tabletin kalbinde ise, Snapdragon 8 gen 2 for Galaxy yonga seti, 8/12/16 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama seçenekleri bulunacak.

Android telefonlarda yeni dönem: 64 bit standart oluyor 1 gün önce eklendi

Ailenin bir alt modeli Galaxy Tab S9 Plus ise, 1752×2800 piksel ve 266 PPI çözünürlüğe sahip 12.9 inç OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 ve 285,4 x 185,4 x 5,64 boyutlarında olacak. Samsung Galaxy Tab S9 serisi hakkında merak edilen tüm detayların, Temmuz ayında düzenlenecek Unpacked etkinliğinde açıklanması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Galaxy Tab S9+ ve S9 Ultra'nın bir özelliği daha açıklandı