Android telefonlarda yeni dönem: 64 bit standart oluyor

Bildiğiniz üzere rekabetin hız kazandığı mobil pazarda, Qualcomm ve MediaTek gibi üreticiler Arm tarafından sunulan çekirdek tasarımlarını yöneliyor. Yalnızca 64 bit desteğiyle gelen Cortex-X4, Cortex-A720 ve Cortex-A520 ise, 32 bit teknolojisine bağlı olan üreticilere uyarı niteliği taşıyor diyebiliriz. Nitekim geçen yılın aksine, üreticilerin kullanabileceği eski bir teknoloji yok.
Orta çekirdek Cortex-A720'ye gelecek olursak, selefi A715'e kıyasla yüzde 20'nin üzerinde verimlilik artışı ile geliyor. Ayrıca yonga üreticileri, maliyetleri azaltmak veya donanımlarını küçültmek adına çekirdeğin daha küçük bir "giriş" sürümünü kullanabilecek. Yeni nesil verimlilik çekirdeği Cortex-A520 ise, arka plan işleme ve diğer düşük talepli görevler konusunda yerini aldığı A510'dan yüzde 22 daha verimli ve yüzde 8 daha güçlü olacak.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)