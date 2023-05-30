Android cihazlarda 64 bit standart oluyor

Bildiğiniz üzere rekabetin hız kazandığı mobil pazarda, Qualcomm ve MediaTek gibi üreticiler Arm tarafından sunulan çekirdek tasarımlarını yöneliyor. Yalnızca 64 bit desteğiyle gelen Cortex-X4, Cortex-A720 ve Cortex-A520 ise, 32 bit teknolojisine bağlı olan üreticilere uyarı niteliği taşıyor diyebiliriz. Nitekim geçen yılın aksine, üreticilerin kullanabileceği eski bir teknoloji yok.

Tam Boyutta Gör Bu noktada amiral gemisi işlemcilerde kullanılacak Cortex-X4, selefi X3'e kıyasla yüzde 15 daha yüksek performans ve yüzde 40 verimlilik artışı sunacak. Arm'a göre bu gelişme, daha hızlı uygulama geçişleri ve daha duyarlı bir arayüz anlamına geliyor. Ayrıca yüksek güç gerektiren oyun senaryolarında daha iyi pil ömrü sunacak.

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Orta çekirdek Cortex-A720'ye gelecek olursak, selefi A715'e kıyasla yüzde 20'nin üzerinde verimlilik artışı ile geliyor. Ayrıca yonga üreticileri, maliyetleri azaltmak veya donanımlarını küçültmek adına çekirdeğin daha küçük bir "giriş" sürümünü kullanabilecek. Yeni nesil verimlilik çekirdeği Cortex-A520 ise, arka plan işleme ve diğer düşük talepli görevler konusunda yerini aldığı A510'dan yüzde 22 daha verimli ve yüzde 8 daha güçlü olacak.

Tam Boyutta Gör Bilmeyenler için mobil pazarın en büyük üreticilerinden Apple, 2017'de tanıtılan iOS 11 ile 32 bit donanım ve uygulama desteğini rafa kaldırdı. Ancak Android ekosistemi, orta ve giriş seviyesi cihazlar nedeniyle nispeten daha yavaş hareket ediyor. Arm tarafından sunulan yeni çekirdek tasarımları ise, 64 bit'e olan geçişi hızlandırabilir. Yapılan duyuruda Arm, yeni nesil CPU ve GPU çekirdek tasarımlarının hangi üreticiler tarafından kullanılacağını henüz açıklamadı.

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Android telefonlarda yeni dönem: 64 bit standart oluyor