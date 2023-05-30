Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android telefonlarda yeni dönem: 64 bit standart oluyor

    Yakın zamanlı lansman etkinliğinde yeni nesil CPU çekirdek tasarımlarını sergileyen Arm, Android telefon üreticilerine küçük bir uyarı gönderdi. 64 bit standart oluyor.
    2
    Android telefonlarda yeni dönem: 64 bit standart oluyor Tam Boyutta Gör
    Mobil yonga dünyasının önde gelen isimlerinden Arm, kısa süre önce düzenlenen lansman etkinliğinde yeni nesil CPU ve GPU çekirdek tasarımlarını duyurdu. Bu noktada duyuruya dahil olan Cortex-X4, Cortex-A720 ve Cortex-A520 çekirdekleri, hem performans hem de donanım düzeyinde mobil pazarda önemli bir değişime neden olabilir. 

    Android cihazlarda 64 bit standart oluyor

    Bildiğiniz üzere rekabetin hız kazandığı mobil pazarda, Qualcomm ve MediaTek gibi üreticiler Arm tarafından sunulan çekirdek tasarımlarını yöneliyor. Yalnızca 64 bit desteğiyle gelen Cortex-X4, Cortex-A720 ve Cortex-A520 ise, 32 bit teknolojisine bağlı olan üreticilere uyarı niteliği taşıyor diyebiliriz. Nitekim geçen yılın aksine, üreticilerin kullanabileceği eski bir teknoloji yok.

    Android telefonlarda yeni dönem: 64 bit standart oluyor Tam Boyutta Gör
    Bu noktada amiral gemisi işlemcilerde kullanılacak Cortex-X4, selefi X3'e kıyasla yüzde 15 daha yüksek performans ve yüzde 40 verimlilik artışı sunacak. Arm'a göre bu gelişme, daha hızlı uygulama geçişleri ve daha duyarlı bir arayüz anlamına geliyor. Ayrıca yüksek güç gerektiren oyun senaryolarında daha iyi pil ömrü sunacak.

    Orta çekirdek Cortex-A720'ye gelecek olursak, selefi A715'e kıyasla yüzde 20'nin üzerinde verimlilik artışı ile geliyor. Ayrıca yonga üreticileri, maliyetleri azaltmak veya donanımlarını küçültmek adına çekirdeğin daha küçük bir "giriş" sürümünü kullanabilecek. Yeni nesil verimlilik çekirdeği Cortex-A520 ise, arka plan işleme ve diğer düşük talepli görevler konusunda yerini aldığı A510'dan yüzde 22 daha verimli ve yüzde 8 daha güçlü olacak. 

    Android telefonlarda yeni dönem: 64 bit standart oluyor Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için mobil pazarın en büyük üreticilerinden Apple, 2017'de tanıtılan iOS 11 ile 32 bit donanım ve uygulama desteğini rafa kaldırdı. Ancak Android ekosistemi, orta ve giriş seviyesi cihazlar nedeniyle nispeten daha yavaş hareket ediyor. Arm tarafından sunulan yeni çekirdek tasarımları ise, 64 bit'e olan geçişi hızlandırabilir. Yapılan duyuruda Arm, yeni nesil CPU ve GPU çekirdek tasarımlarının hangi üreticiler tarafından kullanılacağını henüz açıklamadı.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    laptopu kasa olarak kullanmak derin dondurucu kaç tl elektrik harcar araba benzinde stop ediyor doktor hasta geçmişini görebilir mi en çok çıkan problem konuları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus 2022
    Reeder P13 Blue Plus 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro &#231;ip MacBook Pro
    Apple M2 Pro çip MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AFK-THREE
    AFK-THREE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız