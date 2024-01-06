Tam Boyutta Gör 17 Ocak'ta gerçekleşecek Galaxy Unpacked 2024 etkinliği sırasında tanıtılacak olan teknoloji devi Samsung'un yeni serisi Galaxy S24'ün fiyatlandırması bir kez daha sızdırıldı. Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra'dan oluşan seri, önceki sızıntılara kıyasla İtalya'da da benzer bir fiyat aralığıyla piyasaya sürülebilir.

İşte Samsung Galaxy S24 serisinin beklenen fiyatlandırması:

Tipster Roland Quandt'ın yaptığı Twitter paylaşımı, Samsung Galaxy S24 serisinin İtalya fiyatlandırmasını ortaya çıkardı. Paylaşıma göre serinin en küçük üyesi Galaxy S24'ün 128GB'ı 899 Euro, 256GB'ı ise 959 Euro fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak. Galaxy S24+ ise 256GB ve 512GB şeklinde iki farklı depolama seçeneğine sahip olacak ve sırasıyla 1149 Euro ile 1269 Euro fiyat etiketlerine sahip olacak.

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Serinin en çok merak edilen cihazı Galaxy S24 Ultra ise İtalya'da 256GB, 512GB ve 1TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğiyle satışa sunulacak. 256GB olan varyant 1449 Euro fiyat etiketiyle, 512GB olan varyant 1569 Euro fiyat etiketiyle ve son olarak 1TB olan versiyon ise 1809 Euro'luk fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.

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Samsung Galaxy S24 serisinin İtalya fiyatlandırması sızdırıldı