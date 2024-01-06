Samsung Galaxy S24 serisinin İtalya fiyatlandırması sızdırıldı

İşte Samsung Galaxy S24 serisinin beklenen fiyatlandırması:
Tipster Roland Quandt'ın yaptığı Twitter paylaşımı, Samsung Galaxy S24 serisinin İtalya fiyatlandırmasını ortaya çıkardı. Paylaşıma göre serinin en küçük üyesi Galaxy S24'ün 128GB'ı 899 Euro, 256GB'ı ise 959 Euro fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak. Galaxy S24+ ise 256GB ve 512GB şeklinde iki farklı depolama seçeneğine sahip olacak ve sırasıyla 1149 Euro ile 1269 Euro fiyat etiketlerine sahip olacak.
Serinin en çok merak edilen cihazı Galaxy S24 Ultra ise İtalya'da 256GB, 512GB ve 1TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğiyle satışa sunulacak. 256GB olan varyant 1449 Euro fiyat etiketiyle, 512GB olan varyant 1569 Euro fiyat etiketiyle ve son olarak 1TB olan versiyon ise 1809 Euro'luk fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.