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    Samsung Galaxy S24 serisinin İtalya fiyatlandırması sızdırıldı

    Lansmana sayılı günler kala Samsung Galaxy S24 serisinin fiyatlandırması bir kez daha sızdırıldı. İşte 17 Ocak'ta piyasaya sürülecek serinin beklenen fiyatlandırması:
    Samsung Galaxy S24 serisinin İtalya fiyatlandırması sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    17 Ocak'ta gerçekleşecek Galaxy Unpacked 2024 etkinliği sırasında tanıtılacak olan teknoloji devi Samsung'un yeni serisi Galaxy S24'ün fiyatlandırması bir kez daha sızdırıldı. Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra'dan oluşan seri, önceki sızıntılara kıyasla İtalya'da da benzer bir fiyat aralığıyla piyasaya sürülebilir.

    İşte Samsung Galaxy S24 serisinin beklenen fiyatlandırması:

    Tipster Roland Quandt'ın yaptığı Twitter paylaşımı, Samsung Galaxy S24 serisinin İtalya fiyatlandırmasını ortaya çıkardı. Paylaşıma göre serinin en küçük üyesi Galaxy S24'ün 128GB'ı 899 Euro, 256GB'ı ise 959 Euro fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak. Galaxy S24+ ise 256GB ve 512GB şeklinde iki farklı depolama seçeneğine sahip olacak ve sırasıyla 1149 Euro ile 1269 Euro fiyat etiketlerine sahip olacak.

    Serinin en çok merak edilen cihazı Galaxy S24 Ultra ise İtalya'da 256GB, 512GB ve 1TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğiyle satışa sunulacak. 256GB olan varyant 1449 Euro fiyat etiketiyle, 512GB olan varyant 1569 Euro fiyat etiketiyle ve son olarak 1TB olan versiyon ise 1809 Euro'luk fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 5 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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