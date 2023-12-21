Galaxy S24 serisinin resmi tanıtım tarihi, görselleri ve özellikleri belli oldu: İşte Galaxy AI!

- Galaxy Unpacked 2024 tarihi belli oldu
- Galaxy S24 serisinden görseller
- Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra özellikleri
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Galaxy Unpacked 2024 tarihi belli oldu
Paylaşılan bilgiler sadece Galaxy S24 serisinin lansman tarihini açıklamakla kalmıyor aynı zamanda etkinlikten neler beklenebileceğine dair ipuçları da veren kısa bir GIF görüntüsünü bizlere sunuyor. Bu görsele göre Galaxy Unpakced 2024 etkinliği 18 Ocak 2024'te TSİ 21:00’da gerçekleşecek. Bu etkinlikte Samsung, merakla beklenen Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra modellerini tanıtacak.
Bu, Samsung'un Bard teknolojisini Galaxy S24 serisine entegre edebileceği anlamına geliyor olabileceği gibi firmanın benzer bir tasarım dili kullanması da muhtemel.
Galaxy S24 serisinden görseller
|Model
|Galaxy S24 Ultra
|Galaxy S24 Plus
|Galaxy S24
|Ekran
|6.8 inç QHD+ 120 Hz, 2600nit, Dynamic AMOLED 2X
|6.7 inç QHD+ 120 Hz, 2600nit, Dynamic AMOLED 2X
|6.2 inç FHD+ 120 Hz, 2600nit, Dynamic AMOLED 2X
|İşlemci
|Snapdragon 8 Gen 3
|
Snapdragon 8 Gen 3
veya
Exynos 2400
|
Snapdragon 8 Gen 3
veya
Exynos 2400
|Arka Kamera
|
12 MP (Ultra geniş açı)
2x, 3x, 5x, ve 10x optik zoom
|
12 MP (Ultra geniş açı)
2x ve 3x optik zoom
|
12 MP (Ultra geniş açı)
2x ve 3x optik zoom
|Ön Kamera
|12 MP (Dual Pixel AF)
|12 MP (Dual Pixel AF)
|12 MP (Dual Pixel AF)
|RAM
|12 GB
|8/12 GB
|8 GB
|Batarya
|5000 mAh 45W
|4900 mAh 45W
|4000 mAh 25W
|Bağlantı
|Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, Ultra Wide Band, 5G
|Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Ultra Wide Band, 5G
|Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Ultra Wide Band, 5G
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.