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    Galaxy S24 serisinin resmi tanıtım tarihi, görselleri ve özellikleri belli oldu: İşte Galaxy AI!

    Güney Koreli teknoloji devinin yeni amiral gemisi serisi Galaxy S24 için beklenen gün yaklaşıyor. Kısa süre önce Galaxy S24 serisinin tanıtım tarihi ortaya çıktı. İşte Galaxy Unpacked 2024 tarihi:
    İşte Galaxy S24'ün tanıtım tarihi, görselleri ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yaklaşmakta olan Samsung Galaxy S24 serisi, cihazın tasarımından teknik özelliklerine kadar çeşitli ayrıntıların paylaşıldığı çok sayıda sızıntı ve söylenti ile bir süredir gündemde. Ve şimdi güvenilir duyumcu Evan Blass sayesinde artık Samsung Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinin ne zaman olacağını biliyoruz. Ayrıca Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra özellikleri de resmen ortaya çıktı.

    Galaxy Unpacked 2024 tarihi belli oldu

    Paylaşılan bilgiler sadece Galaxy S24 serisinin lansman tarihini açıklamakla kalmıyor aynı zamanda etkinlikten neler beklenebileceğine dair ipuçları da veren kısa bir GIF görüntüsünü bizlere sunuyor. Bu görsele göre Galaxy Unpakced 2024 etkinliği 18 Ocak 2024'te TSİ 21:00’da gerçekleşecek. Bu etkinlikte Samsung, merakla beklenen Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra modellerini tanıtacak.

    İşte Galaxy S24'ün tanıtım tarihi, görselleri ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Öte yandan bu tarih aslında bir süredir beklediğimiz lansman aralığına denk geliyor ancak bu Unpacked biraz daha farklı bir şey vaat ediyor. Etkinlik teaser'ı yapay zeka ile daha derin bir entegrasyona işaret ediyor ve "Galaxy AI geliyor" şeklinde bir slogan içeriyor. İlginç bir şekilde, beraberindeki simge Google Bard'ın logosuyla çarpıcı bir benzerlik taşıyor.

    Bu, Samsung'un Bard teknolojisini Galaxy S24 serisine entegre edebileceği anlamına geliyor olabileceği gibi firmanın benzer bir tasarım dili kullanması da muhtemel.

    Galaxy S24 serisinden görseller

    İşte Galaxy S24'ün tanıtım tarihi, görselleri ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 serisiyle ilgili sızıntılar devam ediyor ve son sızıntılardan biri Galaxy S24'ün yeni renk seçenekleriyle resmi görünümlü renderlarını ortaya koyuyor. Yeni paylaşılan render görüntülerinde telefonlar tüm açılardan gözler önüne seriliyor. Aşağıdaki galeriden tüm resimleri görebilirsiniz.

    Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra özellikleri
    Model Galaxy S24 Ultra Galaxy S24 Plus Galaxy S24 
    Ekran 6.8 inç QHD+ 120 Hz, 2600nit, Dynamic AMOLED 2X 6.7 inç QHD+ 120 Hz, 2600nit, Dynamic AMOLED 2X 6.2 inç FHD+ 120 Hz, 2600nit, Dynamic AMOLED 2X
    İşlemci Snapdragon 8 Gen 3

    Snapdragon 8 Gen 3

    veya

    Exynos 2400

    Snapdragon 8 Gen 3

    veya

    Exynos 2400
    Arka Kamera

    12 MP (Ultra geniş açı)
    200 MP (Geniş açı)
    10 MP (Telefoto)
    50 MP (Telefoto)

    2x, 3x, 5x, ve 10x optik zoom

    12 MP (Ultra geniş açı)
    50 MP (Geniş açı)
    10 MP (Telefoto, 3x)

    2x ve 3x optik zoom

    12 MP (Ultra geniş açı)
    50 MP (Geniş açı)
    10 MP (Telefoto, 3x)

    2x ve 3x optik zoom
    Ön Kamera 12 MP (Dual Pixel AF) 12 MP (Dual Pixel AF) 12 MP (Dual Pixel AF)
    RAM 12 GB 8/12 GB 8 GB
    Batarya 5000 mAh 45W 4900 mAh 45W 4000 mAh 25W
    Bağlantı Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, Ultra Wide Band, 5G Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Ultra Wide Band, 5G Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Ultra Wide Band, 5G

     

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    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 11 saat önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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