Galaxy S24 serisinin resmi tanıtım tarihi, görselleri ve özellikleri belli oldu: İşte Galaxy AI!

Tam Boyutta Gör Yaklaşmakta olan Samsung Galaxy S24 serisi, cihazın tasarımından teknik özelliklerine kadar çeşitli ayrıntıların paylaşıldığı çok sayıda sızıntı ve söylenti ile bir süredir gündemde. Ve şimdi güvenilir duyumcu Evan Blass sayesinde artık Samsung Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinin ne zaman olacağını biliyoruz. Ayrıca Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra özellikleri de resmen ortaya çıktı.

Galaxy Unpacked 2024 tarihi belli oldu

Paylaşılan bilgiler sadece Galaxy S24 serisinin lansman tarihini açıklamakla kalmıyor aynı zamanda etkinlikten neler beklenebileceğine dair ipuçları da veren kısa bir GIF görüntüsünü bizlere sunuyor. Bu görsele göre Galaxy Unpakced 2024 etkinliği 18 Ocak 2024'te TSİ 21:00’da gerçekleşecek. Bu etkinlikte Samsung, merakla beklenen Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra modellerini tanıtacak.

Tam Boyutta Gör Öte yandan bu tarih aslında bir süredir beklediğimiz lansman aralığına denk geliyor ancak bu Unpacked biraz daha farklı bir şey vaat ediyor. Etkinlik teaser'ı yapay zeka ile daha derin bir entegrasyona işaret ediyor ve "Galaxy AI geliyor" şeklinde bir slogan içeriyor. İlginç bir şekilde, beraberindeki simge Google Bard'ın logosuyla çarpıcı bir benzerlik taşıyor.

Bu, Samsung'un Bard teknolojisini Galaxy S24 serisine entegre edebileceği anlamına geliyor olabileceği gibi firmanın benzer bir tasarım dili kullanması da muhtemel.

Galaxy S24 serisinden görseller

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 serisiyle ilgili sızıntılar devam ediyor ve son sızıntılardan biri Galaxy S24'ün yeni renk seçenekleriyle resmi görünümlü renderlarını ortaya koyuyor. Yeni paylaşılan render görüntülerinde telefonlar tüm açılardan gözler önüne seriliyor. Aşağıdaki galeriden tüm resimleri görebilirsiniz.

Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra özellikleri Model Galaxy S24 Ultra Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ekran 6.8 inç QHD+ 120 Hz, 2600nit, Dynamic AMOLED 2X 6.7 inç QHD+ 120 Hz, 2600nit, Dynamic AMOLED 2X 6.2 inç FHD+ 120 Hz, 2600nit, Dynamic AMOLED 2X İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 veya Exynos 2400 Snapdragon 8 Gen 3 veya Exynos 2400 Arka Kamera 12 MP (Ultra geniş açı)

200 MP (Geniş açı)

10 MP (Telefoto)

50 MP (Telefoto) 2x, 3x, 5x, ve 10x optik zoom 12 MP (Ultra geniş açı)

50 MP (Geniş açı)

10 MP (Telefoto, 3x) 2x ve 3x optik zoom 12 MP (Ultra geniş açı)

50 MP (Geniş açı)

10 MP (Telefoto, 3x) 2x ve 3x optik zoom Ön Kamera 12 MP (Dual Pixel AF) 12 MP (Dual Pixel AF) 12 MP (Dual Pixel AF) RAM 12 GB 8/12 GB 8 GB Batarya 5000 mAh 45W 4900 mAh 45W 4000 mAh 25W Bağlantı Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, Ultra Wide Band, 5G Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Ultra Wide Band, 5G Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Ultra Wide Band, 5G

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