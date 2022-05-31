Google Asistan güncellemesi Galaxy Watch 4 cihazlarında batarya ve bağlantı problemlerine yol açıyor

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Yıllarca kendi akıllı saatlerinde Tizen işletim sistemini kullanan Samsung, geçtiğimiz yıl Galaxy Watch 4 serisi ile Wear OS 3.0’a geçiş yapmıştı. Galaxy Watch 4 serisi oldukça beğenilse de Google Asistan desteğinin eksikliği hissedilmişti. Aylar boyunca ertelenen güncelleme geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı ancak görünüşe göre güncelleme birçok sorunu da beraberinde getirdi.

Google Asistan birçok sorunu beraberinde getiriyor

Reddit’te birçok kullanıcı Galaxy Watch 4 cihazlarında Google Asistan güncellemesi sonrası birçok problem ortaya çıktığını ifade ediyor. Görünüşe göre Google Asistan, ciddi anlamda batarya kullanımına yol açıyor ve cihazın ömrünü kısaltıyor. Diğer bir sıkıntı ise birçok kullanıcı tarafından şikâyet edilen bağlantı problemleri oluyor. Kullanıcılar, güncelleme sonrası cihazlarının akıllı telefonlarına bağlanamadığını, yeniden eşleştirmede bile problemler yaşandığını ifade ediyor. Şimdilik bağlantı problemlerinin tek çözümü ise cihazın fabrika ayarlarına geri döndürülmesi gibi görünüyor.

Galaxy Watch 4, sonunda Google Assistant güncellemesini aldı 6 gün önce eklendi

Kullanıcılar, cihaz problemleri dışında da Google Asistan’dan şikayetçi. Görünüşe göre Google Asistan çoğu zaman “Ok, Google” komutu ile uyanmıyor. Ayrıca Google Asistan’ın eski Wear OS cihazlarında olduğu gibi oldukça yavaş olduğu dile getiriliyor. Bakalım Google veya Samsung bu konuda bir adım atacak mı.

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Galaxy Watch 4 yeni güncelleme sonrası problem yaşıyor