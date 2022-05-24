Samsung Galaxy Watch 4 serisi sonunda Google Assistant desteğine kavuştu

Uzun süre akıllı saatlerinde kendi işletim sistemini kullanan Samsung, geçtiğimiz yıl Google ile ortaklık kurmuştu. Google ve Samsung ortaklığında geliştirilen yeni Wear OS, ilk kez Galaxy Watch 4 serisinde kullanıldı. Oldukça beğenilen bu akıllı saatler, Wear OS ile geldiği halde bazı eksiklikler yaşıyordu. Ancak Galaxy Watch 4 serisi, sonunda en çok beklenen özelliğine kavuştu.
Google Assistant, Galaxy Watch 4 serisi için kullanıma sunuldu
Wear OS 3.0 ile gelen Galaxy Watch 4 serisi maalesef çıkışında Google Assistant desteğine sahip değildi. Samsung, Google Assistant’ın daha sonra geleceğini belirtse de kullanıcılar, çok uzun bir süredir bekliyordu. Ancak Samsung, sonunda bu özelliği kullanıma sundu.
Galaxy Watch 4 serisi kullanıcıları, Google Play üzerinden Google Assistant’ı indirebilecek. Bu sayede özellikle Google Home kullanıcıları, akıllı ev kontrollerini akıllı saatlerinden kolayca yapabilecek. Google Assistant, şimdilik yalnızca ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Avusturalya, Fransa, Almanya, İrlanda, Japonya, Kore. Ve Tayvan’da kullanıma sunulmuş durumda ancak önümüzdeki haftalarda küresel anlamda kullanıma sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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