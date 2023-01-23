Samsung Galaxy Watch 5 Golf Edition tanıtıldı

Galaxy Watch 5 Golf Edition
Belirli pazarlarda cihazlarına ilginç varyantlar ekleyen Samsung, Birleşik Krallık pazarı için Galaxy Watch 5 Golf Edition’ı tanıttı. Yalnızca Bluetooth modeller için çıkan yeni ürünler, golf hayranları için birçok niş özellik sunuyor.
Golf Edition Galaxy Watch 5 serisi için fiyat listesi de şu şekilde:
- 40mm Galaxy Watch 5 Golf Edition – 319 sterlin
- 44mm Galaxy Watch 5 Golf Edition – 339 sterlin
- Galaxy Watch 5 Pro Golf Edition – 479 sterlin
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....