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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Watch 5 Golf Edition tanıtıldı

    WearOS sisteminin en başarılı akıllı saatlerini üreten Samsung, Galaxy Watch 5 için yeni bir varyant duyurdu. Galaxy Watch 5 Golf Edition, bugün itibariyle Birleşik Krallık’ta satışta.
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    Galaxy Watch 5 serisi için Golf Edition modelleri çıktı Tam Boyutta Gör
    Giyilebilir cihazlarında Tizen işletim sistemini geride bırakarak Wear OS’a geçen Samsung, bu süreçte oldukça başarılı ürünler üretti. Firmanın son akıllı saat serisi olan Galaxy Watch 5, şimdi de yeni bir versiyon ile dikkat çekiyor.

    Galaxy Watch 5 Golf Edition

    Belirli pazarlarda cihazlarına ilginç varyantlar ekleyen Samsung, Birleşik Krallık pazarı için Galaxy Watch 5 Golf Edition’ı tanıttı. Yalnızca Bluetooth modeller için çıkan yeni ürünler, golf hayranları için birçok niş özellik sunuyor.

    Galaxy Watch 5 serisi için Golf Edition modelleri çıktı Tam Boyutta Gör
    Golf Edition akıllı saatler, standart Galaxy Watch 5 ile aynı donanımı kullanıyor ancak özel renk paletine ve saat yüzüne sahip. Ayrıca bu saatler, dünya genelinde 40000’den fazla golf kursunu gösteren ve golf oynamayı kolaylaştıran Smart Caddie uygulamasına ömür boyu üyelik sunuyor.

     Golf Edition Galaxy Watch 5 serisi için fiyat listesi de şu şekilde:

    • 40mm Galaxy Watch 5 Golf Edition – 319 sterlin
    • 44mm Galaxy Watch 5 Golf Edition – 339 sterlin
    • Galaxy Watch 5 Pro Golf Edition – 479 sterlin
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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    ChelseaNy 1 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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