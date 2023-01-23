Samsung Galaxy Watch 5 Golf Edition tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Giyilebilir cihazlarında Tizen işletim sistemini geride bırakarak Wear OS’a geçen Samsung, bu süreçte oldukça başarılı ürünler üretti. Firmanın son akıllı saat serisi olan Galaxy Watch 5, şimdi de yeni bir versiyon ile dikkat çekiyor.

2024 model iPad Pro'dan yeni detaylar geldi 13 sa. önce eklendi

Galaxy Watch 5 Golf Edition

Belirli pazarlarda cihazlarına ilginç varyantlar ekleyen Samsung, Birleşik Krallık pazarı için Galaxy Watch 5 Golf Edition’ı tanıttı. Yalnızca Bluetooth modeller için çıkan yeni ürünler, golf hayranları için birçok niş özellik sunuyor.

Tam Boyutta Gör Golf Edition akıllı saatler, standart Galaxy Watch 5 ile aynı donanımı kullanıyor ancak özel renk paletine ve saat yüzüne sahip. Ayrıca bu saatler, dünya genelinde 40000’den fazla golf kursunu gösteren ve golf oynamayı kolaylaştıran Smart Caddie uygulamasına ömür boyu üyelik sunuyor.

Golf Edition Galaxy Watch 5 serisi için fiyat listesi de şu şekilde:

40mm Galaxy Watch 5 Golf Edition – 319 sterlin

– 319 sterlin 44mm Galaxy Watch 5 Golf Edition – 339 sterlin

– 339 sterlin Galaxy Watch 5 Pro Golf Edition – 479 sterlin

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Galaxy Watch 5 serisi için Golf Edition modelleri çıktı