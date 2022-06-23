Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Watch 5 serisinin fiyatları ortaya çıktı: Fiyatlar artıyor

    Samsung’un önümüzdeki aylarda tanıtacağı Galaxy Watch 5 serisi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Görünüşe göre Galaxy Watch 5 serisinde fiyat artışı olacak.
    Oy Ver

    Samsung Galaxy Watch 4
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz yıl Tizen işletim sistemini bırakarak Wear OS 3.0’a geçen Samsung, Galaxy Watch 4 serisi ile oldukça beğenilmişti. Fiyat anlamında da özellikle Avrupa’da beğenilen Galaxy Watch serisi, bu sene fiyat artışına gidebilir. WinFuture’dan Roland Quandt, Galaxy Watch 5 serisinin olası fiyat bilgini paylaştı.

    Galaxy Watch 5 serisinin olası fiyat bilgisi

    Samsung Galaxy Watch 5

    40mm Bluetooth – 300 Euro

    40mm LTE – 350 Euro

    Pembe altın, gri, gümüş

    44mm Bluetooth – 350 Euro

    44mm LTE – 400 Euro

    Mavi, gri, gümüş

    Samsung Galaxy Watch 5 Pro

    45mm Bluetooth – 490 Euro

    45mm LTE – 540 Euro

    Siyah, titanyum

    Samsung’un bu sene genel olarak fiyat artışına gittiği görülüyor. Galaxy Watch Classic yerine geçecek olan Galaxy Watch 5 Pro ise oldukça yüksek bir fiyata sahip olacağa benziyor. Teknoloji devi Samsung, bölgelere göre fiyat ayarlaması yapan bir firma olduğu için ülkemizde Galaxy Watch 5 fiyatlarını daha farklı olarak görebiliriz.

    Kaynakça https://9to5google.com/2022/06/22/galaxy-watch-5-price/ https://twitter.com/rquandt
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Katlanabilir kayık: Oru Lake

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A53 5G
    Samsung Galaxy A53 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-57G
    Acer Aspire 3 A315-57G
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız