Samsung Galaxy Watch 5 serisinin fiyatları ortaya çıktı: Fiyatlar artıyor

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Geçtiğimiz yıl Tizen işletim sistemini bırakarak Wear OS 3.0’a geçen Samsung, Galaxy Watch 4 serisi ile oldukça beğenilmişti. Fiyat anlamında da özellikle Avrupa’da beğenilen Galaxy Watch serisi, bu sene fiyat artışına gidebilir. WinFuture’dan Roland Quandt, Galaxy Watch 5 serisinin olası fiyat bilgini paylaştı.

Galaxy Watch 5 serisinin olası fiyat bilgisi

Samsung Galaxy Watch 5

40mm Bluetooth – 300 Euro

40mm LTE – 350 Euro

Pembe altın, gri, gümüş

44mm Bluetooth – 350 Euro

44mm LTE – 400 Euro

Mavi, gri, gümüş

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

45mm Bluetooth – 490 Euro

45mm LTE – 540 Euro

Siyah, titanyum

Milyarlarca insanın internete erişimi yok 1 gün önce eklendi

Samsung’un bu sene genel olarak fiyat artışına gittiği görülüyor. Galaxy Watch Classic yerine geçecek olan Galaxy Watch 5 Pro ise oldukça yüksek bir fiyata sahip olacağa benziyor. Teknoloji devi Samsung, bölgelere göre fiyat ayarlaması yapan bir firma olduğu için ülkemizde Galaxy Watch 5 fiyatlarını daha farklı olarak görebiliriz.

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Galaxy Watch 5 serisinin fiyat bilgisi ortaya çıktı