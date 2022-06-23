Samsung Galaxy Watch 5 serisinin fiyatları ortaya çıktı: Fiyatlar artıyor

- Galaxy Watch 5 serisinin olası fiyat bilgisi
- Samsung Galaxy Watch 5
- Samsung Galaxy Watch 5 Pro
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Geçtiğimiz yıl Tizen işletim sistemini bırakarak Wear OS 3.0’a geçen Samsung, Galaxy Watch 4 serisi ile oldukça beğenilmişti. Fiyat anlamında da özellikle Avrupa’da beğenilen Galaxy Watch serisi, bu sene fiyat artışına gidebilir. WinFuture’dan Roland Quandt, Galaxy Watch 5 serisinin olası fiyat bilgini paylaştı.
Galaxy Watch 5 serisinin olası fiyat bilgisi
Samsung Galaxy Watch 5
40mm Bluetooth – 300 Euro
40mm LTE – 350 Euro
Pembe altın, gri, gümüş
44mm Bluetooth – 350 Euro
44mm LTE – 400 Euro
Mavi, gri, gümüş
Samsung Galaxy Watch 5 Pro
45mm Bluetooth – 490 Euro
45mm LTE – 540 Euro
Siyah, titanyum
Samsung’un bu sene genel olarak fiyat artışına gittiği görülüyor. Galaxy Watch Classic yerine geçecek olan Galaxy Watch 5 Pro ise oldukça yüksek bir fiyata sahip olacağa benziyor. Teknoloji devi Samsung, bölgelere göre fiyat ayarlaması yapan bir firma olduğu için ülkemizde Galaxy Watch 5 fiyatlarını daha farklı olarak görebiliriz.Kaynakça https://9to5google.com/2022/06/22/galaxy-watch-5-price/ https://twitter.com/rquandt Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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