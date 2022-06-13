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    Anlık Bildirim

    Galaxy Watch 5 serisinin yeni özellikleri sızdırıldı

    Samsung'un merakla beklenen Galaxy Watch 5 serisi yakında piyasaya sürülecek. Toplam üç modelden oluşan ve klasik bir model içermeyen serinin yeni detayları ortaya çıktı.
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    Galaxy Watch 5 serisinin yeni özellikleri sızdırıldı
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    Samsung’un yaklaşmakta olan yeni Galaxy Watch 5 serisinden detaylar gelmeye devam ediyor. Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) sertifika veritabanında SM-R900, SM-R910 ve SM-R920 model numaralarıyla tespit edilen yeni akıllı saat serisi, daha hızlı şarj desteği ve güncel bağlantı özellikleri ile yenilenecek gibi gözüküyor.

    10W kablosuz şarj ile gelecek

    Veritabanında görüntülenen bu model numaraları arasından SM-R900’ün Galaxy Watch 5 40mm, SM-910’un 44 mm ve SM-R920’nin ise Watch 5 Pro olduğunu söyleyen MySmartPrice, yeni saatlerin 10W kablosuz şarj, NFC ve hem 2.4GHz hem de 5GHz Wi-Fi desteği ile geleceğini bildirdi. 

    Bilindiği üzere Galaxy Watch 5 serisi hakkında herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmayan Samsung, yeni saatleri Ağustos ayında tanıtmayı planlıyor. Bununla birlikte NFC desteğinin hangi modellerde yer alacağı bilinmezliğini korurken, Titanyum gövde ve safir cam ile güncellenen yeni akıllı saat serisinin üst seviye bir malzeme kalitesine sahip olması bekleniyor.

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    WIPERRANTAN 21 saat önce

    oha

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 5 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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