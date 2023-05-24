Galaxy Watch 6 Classic görüntüleri sızdı: İşte tasarımı

Galaxy Watch 6 Classic tasarımı sızdırıldı
Paylaşılan CAD görüntülerine baktığımızda, Galaxy Watch 6 Classic modelinin metal kasaya ek olarak silikon tabanlı manyetik bir bilekliğe sahip olacağını görüyoruz. Saatin ön yüzünde ise, Galaxy Watch 4 Classic'e benzer şekilde dönen çerçeveyle çevrili 1,47 inçlik Super AMOLED ekran yer alıyor. Daha önceki raporlara göre bu ekran, 470×470 çözünürlüğe destek sunacak.
Geçtiğimiz haftalarda yapılan duyuruda Samsung, yaklaşmakta olan akıllı saat ailesinin FDA onaylı bir kalp atış hızı izleme özelliğine sahip olacağını onayladı. Bilmeyenler için IHRN adı verilen bu özellik, Galaxy saatlerdeki mevcut Elektrokardiyogram (EKG) özelliğinin bir bileşeni olarak karşımıza çıkacak.
Ayrıca mevcut sızıntılar, Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic'in 5nm üretim sürecini temel alan Exynos W980 yonga setinden destek alacağını söylüyor. Bu yonga seti ise, gelişmiş sağlık takibi ve yeni özelleştirme seçenekleri sunan Wear OS 4 tabanlı One UI 5.0 Watch tarafından desteklenecek. One UI 5.0 Watch hakkında tüm yeniliklere buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.