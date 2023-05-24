Galaxy Watch 6 Classic görüntüleri sızdı: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Merakla beklenen Samsung Galaxy Watch 6 serisinin, bu yılın sonlarında vitrine çıkması bekleniyor. Bu bağlamda bir süredir sızıntılar ile gündemde olan Galaxy Watch 6, Watch 6 Pro ve Watch 6 Classic'in detayları netlik kazanmaya başladı. Bugün, Galaxy Watch 6 Classic'in tasarımını gösteren yeni render görüntüleri paylaşıldı.

Galaxy Watch 6 Classic tasarımı sızdırıldı

Paylaşılan CAD görüntülerine baktığımızda, Galaxy Watch 6 Classic modelinin metal kasaya ek olarak silikon tabanlı manyetik bir bilekliğe sahip olacağını görüyoruz. Saatin ön yüzünde ise, Galaxy Watch 4 Classic'e benzer şekilde dönen çerçeveyle çevrili 1,47 inçlik Super AMOLED ekran yer alıyor. Daha önceki raporlara göre bu ekran, 470×470 çözünürlüğe destek sunacak.

Tam Boyutta Gör Galaxy Watch 6 Classic'in sağ tarafında iki düğme konumlandırılmış. Arkada ise hipertansiyon ve diğer kardiyovasküler hastalıkların tespiti için PPG (Fotopletismografi) ve kalp atış hızı sensörleri yer alıyor. Galaxy Watch 6 Classic'in teknik özellikleri netlik kazanmamış olsa da, cihazın barometre, EKG, cayro, kalp atış hızı sensörü, GPS, NFC, uyku takibi ve sıcaklık sensörlerine sahip olması bekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan duyuruda Samsung, yaklaşmakta olan akıllı saat ailesinin FDA onaylı bir kalp atış hızı izleme özelliğine sahip olacağını onayladı. Bilmeyenler için IHRN adı verilen bu özellik, Galaxy saatlerdeki mevcut Elektrokardiyogram (EKG) özelliğinin bir bileşeni olarak karşımıza çıkacak.

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Ayrıca mevcut sızıntılar, Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic'in 5nm üretim sürecini temel alan Exynos W980 yonga setinden destek alacağını söylüyor. Bu yonga seti ise, gelişmiş sağlık takibi ve yeni özelleştirme seçenekleri sunan Wear OS 4 tabanlı One UI 5.0 Watch tarafından desteklenecek. One UI 5.0 Watch hakkında tüm yeniliklere buradan ulaşabilirsiniz.

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Galaxy Watch 6 Classic görüntüleri sızdı: İşte tasarımı