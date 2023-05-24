Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy Watch 6 Classic görüntüleri sızdı: İşte tasarımı

    Samsung'un merakla beklenen Galaxy Watch 6 serisinden sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak Galaxy Watch 6 Classic modelinin tasarımı sızdı. İşte tüm detaylarıyla Galaxy Watch 6 Classic.
    1
    Galaxy Watch 6 Classic görüntüleri sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Merakla beklenen Samsung Galaxy Watch 6 serisinin, bu yılın sonlarında vitrine çıkması bekleniyor. Bu bağlamda bir süredir sızıntılar ile gündemde olan Galaxy Watch 6, Watch 6 Pro ve Watch 6 Classic'in detayları netlik kazanmaya başladı. Bugün, Galaxy Watch 6 Classic'in tasarımını gösteren yeni render görüntüleri paylaşıldı.

    Galaxy Watch 6 Classic tasarımı sızdırıldı

    Paylaşılan CAD görüntülerine baktığımızda, Galaxy Watch 6 Classic modelinin metal kasaya ek olarak silikon tabanlı manyetik bir bilekliğe sahip olacağını görüyoruz. Saatin ön yüzünde ise, Galaxy Watch 4 Classic'e benzer şekilde dönen çerçeveyle çevrili 1,47 inçlik Super AMOLED ekran yer alıyor. Daha önceki raporlara göre bu ekran, 470×470 çözünürlüğe destek sunacak.

    Galaxy Watch 6 Classic görüntüleri sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Galaxy Watch 6 Classic'in sağ tarafında iki düğme konumlandırılmış. Arkada ise hipertansiyon ve diğer kardiyovasküler hastalıkların tespiti için PPG (Fotopletismografi) ve kalp atış hızı sensörleri yer alıyor. Galaxy Watch 6 Classic'in teknik özellikleri netlik kazanmamış olsa da, cihazın barometre, EKG,  cayro, kalp atış hızı sensörü, GPS, NFC, uyku takibi ve sıcaklık sensörlerine sahip olması bekleniyor.

    Geçtiğimiz haftalarda yapılan duyuruda Samsung, yaklaşmakta olan akıllı saat ailesinin FDA onaylı bir kalp atış hızı izleme özelliğine sahip olacağını onayladı. Bilmeyenler için IHRN adı verilen bu özellik, Galaxy saatlerdeki mevcut Elektrokardiyogram (EKG) özelliğinin bir bileşeni olarak karşımıza çıkacak.

    Ayrıca mevcut sızıntılar, Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic'in 5nm üretim sürecini temel alan Exynos W980 yonga setinden destek alacağını söylüyor. Bu yonga seti ise, gelişmiş sağlık takibi ve yeni özelleştirme seçenekleri sunan Wear OS 4 tabanlı One UI 5.0 Watch tarafından desteklenecek. One UI 5.0 Watch hakkında tüm yeniliklere buradan ulaşabilirsiniz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    Profil resmi
    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tylol hot zararları vdsl modem tavsiye telefon doğru şifreyi kabul etmiyor bufferbloat test us polo ayakkabı yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Plus
    Apple iPhone 14 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Extensa EX215-54-57LW
    Acer Extensa EX215-54-57LW
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    OMEGA-DIAMOND
    OMEGA-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız