Galaxy Watch 6 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Galaxy Watch 6 ilk kez canlı olarak görüntülendi
Bilmeyenler için Samsung Galaxy Watch 6, tasarım konusunda önemli yükseltmeler sunacak. Bunlardan en önemlisi ise, dönen çerçevenin geri dönüyor olması. Hatırlayacak olursak ilk Galaxy Watch modeli ile kullanıcılara sunulan bu özellik, Galaxy Watch 4 Classic modeli ile son bulmuştu.
Galaxy Watch 6 beklenen özellikler
Mevcut raporlara göre Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic, Watch 4 ve Watch 5 modellerinde kullanılan Exynos W920 platformuna kıyasla Exynos W930'dan güç alacak. Kutusundan ise Wear OS 4 tabanlı One UI Watch 5 ile çıkacak saatlerin hem performans hem de pil verimliliği anlamında kayda değer artış sunacağını söyleyebiliriz.
Bununla birlikte Gorilla Glass 6 korumaya sahip olacak her iki modelin 40 mm ve 43 mm sürümleri 300mAh pil paketi ile kullanıcılara sunulacak. Watch 6 45mm ve Watch Classic 47mm sürümlerinin ise 425mAh pil kapasitesine sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)