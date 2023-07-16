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    Galaxy Watch 6 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    Galaxy Unpacked etkinliğinde sahne alması beklenen Galaxy Watch 6'nın tasarımı belli oldu. Yeni akıllı saat, Premier Lig oyuncusu Son Heung-min’in bileğinde görüntülendi.
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    Galaxy Watch 6 ilk kez canlı olarak görüntülendi! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Samsung, 26 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde birçok yeni ürününü tanıtacak. Bunlardan birisi de merakla beklenen Galaxy Watch 6 serisi diyebiliriz. Bu bağlamda Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Galaxy Watch 6, ilk kez Premier Lig oyuncusu Son Heung-min’in bileğinde görüntülendi. 

    Galaxy Watch 6 ilk kez canlı olarak görüntülendi

    Bilmeyenler için Samsung Galaxy Watch 6, tasarım konusunda önemli yükseltmeler sunacak. Bunlardan en önemlisi ise, dönen çerçevenin geri dönüyor olması. Hatırlayacak olursak ilk Galaxy Watch modeli ile kullanıcılara sunulan bu özellik, Galaxy Watch 4 Classic modeli ile son bulmuştu. 

    Galaxy Watch 6 ilk kez canlı olarak görüntülendi! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Bugünse Galaxy Watch 6, Premier Lig’de Tottenham forması giyen Son Heung-min'in bileğinde ilk kez canlı görüntülendi. Ancak bu olayın şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Niketim Samsung, belirli akıllı saat modellerini bazı isimlere önceden gönderiyor. Paylaşılan görüntülere baktığımızda ise, Galaxy Watch 6 Classic'in selefine kıyasla çok daha ince bir çerçeveye sahip olduğunu görüyoruz.

    Galaxy Watch 6 beklenen özellikler

    Mevcut raporlara göre Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic, Watch 4 ve Watch 5 modellerinde kullanılan Exynos W920 platformuna kıyasla Exynos W930'dan güç alacak. Kutusundan ise Wear OS 4 tabanlı One UI Watch 5 ile çıkacak saatlerin hem performans hem de pil verimliliği anlamında kayda değer artış sunacağını söyleyebiliriz.

    Bununla birlikte Gorilla Glass 6 korumaya sahip olacak her iki modelin 40 mm ve 43 mm sürümleri 300mAh pil paketi ile kullanıcılara sunulacak. Watch 6 45mm ve Watch Classic 47mm sürümlerinin ise 425mAh pil kapasitesine sahip olması bekleniyor. 

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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