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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic, aynı pil kapasitesine sahip olacak

    Galaxy Watch 6, Samsung’un yeni akıllı saat serisi olacak. Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic modelinin pil kapasiteleri belli oldu. İşte boyutlarına göre Watch 6 batarya kapasitesi:
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    samsung galaxy watch 6 & watch 6 classic batarya kapasitesi Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Ağustos-Eylül aylarında düzenlenmesi beklenen Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 ile birlikte Galaxy Watch 6 serisini tanıtması bekleniyor. 44 mm Galaxy Watch 6 (SM-R940 / SM-945) ve 46 mm Galaxy Watch 6 Classic (SM-R960 / SM-965) modelinin aynı pil kapasitesine sahip olması bekleniyor.

    Samsung Galaxy Watch 6 akıllı saat batarya kapasitesi

    • Galaxy Watch 6 40mm (SM-R930/SM-R935): 300 mAh
    • Galaxy Watch 6 44mm (SM-R940/SM-R945): 425 mAh
    • Galaxy Watch 6 Classic 42mm (SM-R950/SM-R955): 300 mAh
    • Galaxy Watch 6 Classic 46mm (SM-R960/SM-R965): 425 mAh

    Samsung’un Galaxy Watch 6 serisi ile eski, beğenilen tasarıma geri dönmesi bekleniyor. Galaxy Watch 5 modellerindeki dijital çerçeve yerini tekrar fiziksel döner çerçeveye bırakacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 6 saat önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 2 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 3 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 3 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 3 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 3 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 4 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 4 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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