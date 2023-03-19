Samsung Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic, aynı pil kapasitesine sahip olacak

Samsung Galaxy Watch 6 akıllı saat batarya kapasitesi
- Galaxy Watch 6 40mm (SM-R930/SM-R935): 300 mAh
- Galaxy Watch 6 44mm (SM-R940/SM-R945): 425 mAh
- Galaxy Watch 6 Classic 42mm (SM-R950/SM-R955): 300 mAh
- Galaxy Watch 6 Classic 46mm (SM-R960/SM-R965): 425 mAh
Samsung’un Galaxy Watch 6 serisi ile eski, beğenilen tasarıma geri dönmesi bekleniyor. Galaxy Watch 5 modellerindeki dijital çerçeve yerini tekrar fiziksel döner çerçeveye bırakacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)