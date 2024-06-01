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    Anlık Bildirim

    Galaxy Watch FE, Samsung'un destek sayfalarında ortaya çıkmaya başladı

    Samsung'un Temmuz ayında yapması beklenen yeni akıllı saati Galaxy Watch FE, şirketin İngiltere ve Kuzey Amerika'da bulunan destek sayfalarında ortaya çıkarak onaylandı.
    Galaxy Watch FE, Samsung'un destek sayfalarında ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Samsung, önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni akıllı cihazlarını piyasaya sürecek. Bu cihazlar arasında olması beklenen Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch FE ise yakın bir zamanda Samsung'un destek sayfalarında ortaya çıkmaya başladı.

    İşte Samsung Galaxy Watch FE'nin beklenen özellikleri:

    Samsung İngiltere ve Samsung Kuzey Amerika'da bulunan destek sayfaları, SM-R861 model numarasına sahip bir Galaxy akıllı saatin yakında ilgili ülkelerde piyasaya sürüleceğini ortaya çıkardı. Yakında çıkacak olan SM-R861 model numarasına sahip akıllı saat, geçtiğimiz günlerde BAE'nin Galaxy Watch FE adını doğrulayan TDRA sertifikasında da görülmüştü. Böylece cihazın varlığı da onaylandı.

    Galaxy Watch FE, Samsung'un destek sayfalarında ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    SM-R861 model numarasına sahip Samsung Galaxy Watch FE, yakın zamanda FCC'de listelenmiş ve böylece 5W kablosuz şarj desteğine sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Ayrıca başka bir rapor ise yaklaşmakta olan giyilebilir cihazın ABD, Kore ve küresel pazarlarda satışa sunulacağını ortaya koydu.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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