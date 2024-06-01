Galaxy Watch FE, Samsung'un destek sayfalarında ortaya çıkmaya başladı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni akıllı cihazlarını piyasaya sürecek. Bu cihazlar arasında olması beklenen Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch FE ise yakın bir zamanda Samsung'un destek sayfalarında ortaya çıkmaya başladı.

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İşte Samsung Galaxy Watch FE'nin beklenen özellikleri:

Samsung İngiltere ve Samsung Kuzey Amerika'da bulunan destek sayfaları, SM-R861 model numarasına sahip bir Galaxy akıllı saatin yakında ilgili ülkelerde piyasaya sürüleceğini ortaya çıkardı. Yakında çıkacak olan SM-R861 model numarasına sahip akıllı saat, geçtiğimiz günlerde BAE'nin Galaxy Watch FE adını doğrulayan TDRA sertifikasında da görülmüştü. Böylece cihazın varlığı da onaylandı.

Tam Boyutta Gör SM-R861 model numarasına sahip Samsung Galaxy Watch FE, yakın zamanda FCC'de listelenmiş ve böylece 5W kablosuz şarj desteğine sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Ayrıca başka bir rapor ise yaklaşmakta olan giyilebilir cihazın ABD, Kore ve küresel pazarlarda satışa sunulacağını ortaya koydu.

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