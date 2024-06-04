Tam Boyutta Gör Galaxy Watch FE, söylentilerin ardından yakın zamanda Samsung’un resmî sitesinde ortaya çıktı. Şimdi de tasarımını yansıtan render görselleriyle birlikte teknik detayları sızdırıldı. Uygun fiyatla satışa sunulması beklenen Galaxy Watch FE, Galaxy Watch 4’e önemli ölçüde benzeyecek.

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Galaxy Watch FE özellikleri (beklenen)

Galaxy Watch FE akıllı saat, 40mm kasa boyutuyla gelecek ve 396 x 396 piksel çözünürlük sunan 1.2 inç Super AMOLED ekrana sahip olacak. Saatin suya ve toza dayanıklılık sağlayan IP68 sertifikasına sahip olduğu ve 50 metreye kadar su geçirmediği söyleniyor. Gövdenin alüminyum olacağını ve dayanıklılık açısından MIL-STD-810 askeri standartlarına göre sertifikalandırıldığı da biliyoruz.

Galaxy Watch FE modeli, Exynos W920 işlemciden güç alacak saat, 1.5GB RAM ve 16GB depolama alanı sunacak. Kutusundan WearOS 4 tabanlı One UI 5.0 Watch yazılımıyla çıkacak. Saat, ivmeölçer, ortam ışığı sensörü, barometre, BIA sensörü, EKG, jiroskop ve kalp atış hızı monitörüne sahip olacak. GPS, çift bant WiFi b/g/g/n, Bluetooth 5.0 ve NFC bağlantısını destekleyecek. Watch FE, tek şarjla 30 saate kadar pil ömrü sunduğu iddia edilen 247mAh bataryadan güç alacak. Diğer Galaxy Watch modelleri gibi manyetik kablosuz şarj özelliği olacak.

Galaxy Watch FE ne zaman tanıtılacak?

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Watch FE saatini Galaxy Watch 7 serisiyle birlikte 10 Temmuz’da Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde tanıtabilir.

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Samsung Galaxy Watch FE'nin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı