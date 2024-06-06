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    Galaxy Watch Ultra ve Watch 7'nin özellikleri sızdırıldı

    Temmuz ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliği öncesinde Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı. İşte detaylar...              
    Galaxy Watch Ultra ve Watch 7'nin özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un 10 Temmuz tarihinde düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde katlanabilir telefonlarının yanı sıra üç Galaxy Watch modelinin de tanıtılması bekleniyor. Bunlar ise Galaxy Watch 7, Watch 7 SE ve Galaxy Watch Ultra olacak. Bugünse güvenilir kaynaklardan, Galaxy Watch Ultra ve Watch 7'nin özellikleri sızdırıldı

    Galaxy Watch 7 40mm ve 44mm boyutlarında geliyor

    Yeni bir sızıntıya göre Galaxy Watch 7, tıpkı Galaxy Watch 6 serisinde olduğu gibi 40mm ve 44mm boyutlarında karşımıza çıkacak. Akıllı saatin tasarımı hakkında çok için net bir bilgi yok. Ancak Armor Alüminyum malzeme ve dış mekan kullanımı için 2.000 nit parlaklığa sahip olacağı doğrulandı. Ayrıca Yeşil ve krem ​​renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

    Dayanıklılık konusunda Watch 7, MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standardına ek olarak selefinde bulunan 5ATM su gecirmezlik ve IP68 su/toz sertifikasını koruyacak. Pil kapasitesinde ise herhangi bir değişim yok. Galaxy Watch 7 40 mm modeli 300 mAh44 mm modeli ise 425 mAh pil ile donatılacak.

    Galaxy Watch Ultra ve Watch 7'nin özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Dolayısıyla akıllı saatlerdeki en büyük yükseltme, görünüşe göre 3nm Exynos W940 yonga seti olacak. Üstelik depolama kapasitesinin de iki kat artarak 32 GB'a çıkacağı, böylece müzik ve uygulamalar için daha fazla alan sağlanacağı söyleniyor.

    Galaxy Watch Ultra beklenen özellikler

    Ultra modeline gelirsek, bu modelin Apple Watch Ultra'ya benzer şekilde, titanyum kasa, 10ATM su geçirmezlik ve MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standardına sahip olacağı belirtiliyor. 47 mm'lik tek bir seçenekle satışa sunulacak saat, 590 mAh pil kapasitesi ve gri, gümüş ve bej renk seçeneklerinde tanıtılacak. 

    Galaxy Watch Ultra ve Watch 7'nin özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Ultra modeli aynı zamanda standart Watch 7 ile aynı işlemci ve depolama işlemine sahip olacak ancak Samsung ekranın parlaklığını 3000 nit'e çıkarıyor. Ayrıca standart Watch 7'ye kıyasla Ana Sayfa ve Geri düğmelerini koruyacak ekstra bir düğmeye (Hızlı düğme) sahip olacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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