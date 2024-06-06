Galaxy Watch Ultra ve Watch 7'nin özellikleri sızdırıldı

Galaxy Watch 7 40mm ve 44mm boyutlarında geliyor
Yeni bir sızıntıya göre Galaxy Watch 7, tıpkı Galaxy Watch 6 serisinde olduğu gibi 40mm ve 44mm boyutlarında karşımıza çıkacak. Akıllı saatin tasarımı hakkında çok için net bir bilgi yok. Ancak Armor Alüminyum malzeme ve dış mekan kullanımı için 2.000 nit parlaklığa sahip olacağı doğrulandı. Ayrıca Yeşil ve krem renk seçenekleriyle satışa sunulacak.
Dayanıklılık konusunda Watch 7, MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standardına ek olarak selefinde bulunan 5ATM su gecirmezlik ve IP68 su/toz sertifikasını koruyacak. Pil kapasitesinde ise herhangi bir değişim yok. Galaxy Watch 7 40 mm modeli 300 mAh, 44 mm modeli ise 425 mAh pil ile donatılacak.
Galaxy Watch Ultra beklenen özellikler
Ultra modeline gelirsek, bu modelin Apple Watch Ultra'ya benzer şekilde, titanyum kasa, 10ATM su geçirmezlik ve MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standardına sahip olacağı belirtiliyor. 47 mm'lik tek bir seçenekle satışa sunulacak saat, 590 mAh pil kapasitesi ve gri, gümüş ve bej renk seçeneklerinde tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.