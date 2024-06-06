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Tam Boyutta Gör Samsung’un 10 Temmuz tarihinde düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde katlanabilir telefonlarının yanı sıra üç Galaxy Watch modelinin de tanıtılması bekleniyor. Bunlar ise Galaxy Watch 7, Watch 7 SE ve Galaxy Watch Ultra olacak. Bugünse güvenilir kaynaklardan, Galaxy Watch Ultra ve Watch 7'nin özellikleri sızdırıldı

Galaxy Watch 7 40mm ve 44mm boyutlarında geliyor

Yeni bir sızıntıya göre Galaxy Watch 7, tıpkı Galaxy Watch 6 serisinde olduğu gibi 40mm ve 44mm boyutlarında karşımıza çıkacak. Akıllı saatin tasarımı hakkında çok için net bir bilgi yok. Ancak Armor Alüminyum malzeme ve dış mekan kullanımı için 2.000 nit parlaklığa sahip olacağı doğrulandı. Ayrıca Yeşil ve krem ​​renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

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Dayanıklılık konusunda Watch 7, MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standardına ek olarak selefinde bulunan 5ATM su gecirmezlik ve IP68 su/toz sertifikasını koruyacak. Pil kapasitesinde ise herhangi bir değişim yok. Galaxy Watch 7 40 mm modeli 300 mAh, 44 mm modeli ise 425 mAh pil ile donatılacak.

Tam Boyutta Gör Dolayısıyla akıllı saatlerdeki en büyük yükseltme, görünüşe göre 3nm Exynos W940 yonga seti olacak. Üstelik depolama kapasitesinin de iki kat artarak 32 GB'a çıkacağı, böylece müzik ve uygulamalar için daha fazla alan sağlanacağı söyleniyor.

Galaxy Watch Ultra beklenen özellikler

Ultra modeline gelirsek, bu modelin Apple Watch Ultra'ya benzer şekilde, titanyum kasa, 10ATM su geçirmezlik ve MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standardına sahip olacağı belirtiliyor. 47 mm'lik tek bir seçenekle satışa sunulacak saat, 590 mAh pil kapasitesi ve gri, gümüş ve bej renk seçeneklerinde tanıtılacak.

Tam Boyutta Gör Ultra modeli aynı zamanda standart Watch 7 ile aynı işlemci ve depolama işlemine sahip olacak ancak Samsung ekranın parlaklığını 3000 nit'e çıkarıyor. Ayrıca standart Watch 7'ye kıyasla Ana Sayfa ve Geri düğmelerini koruyacak ekstra bir düğmeye (Hızlı düğme) sahip olacak.

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Galaxy Watch Ultra ve Watch 7'nin özellikleri sızdırıldı