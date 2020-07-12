Galaxy Z Flip, 2020'nin en çok satan katlanabilir akıllı telefonu oldu

Samsung, 2020 yılının başında piyasaya yeni katlanabilir akıllı telefon modeli olan Galaxy Z Flip'i sürdü. Yayınlanan yeni bir rapora göre bu cihaz, 2020 yılında şimdiye kadar en çok satan katlanabilir akıllı telefon olmayı başarmış durumda.
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Galaxy Fold'dan avantajlı
Galaxy Z Flip, şirketin bir diğer katlanabilir akıllı telefon modeli olan Galaxy Fold'un aksine kapaklı bir telefon. Gücünü Qualcomm Snapdragon 855 yonga setinden alan cihazın esnek AMOLED paneli, UTG (ultra ince cam) teknolojisine sahip. Bu da Galaxy Z Flip'in, Fold'a göre daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Ayrıca cihaz, 1980 dolardan satılan Galaxy Fold'a kıyasla 1380 dolarlık daha uygun bir fiyat etiketine sahip.
Tüm bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda ise Galaxy Z Flip'in, Galaxy Fold'a kıyasla daha cazip bir hale geldiğini söylemek mümkün. Bu da cihazın satışlarına yansımış durumda. Buna ek olarak aynı ekran malzemesinin Galaxy Z Fold 2'de kullanılacağı da belirtelim. 2021 yılında ise Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Z Flip 2'nin yarış içine gireceği genel bir görüş olarak karşımıza çıkıyor.
https://www.gizmochina.com/2020/07/11/galaxy-z-flip-has-been-the-best-selling-foldable-device-in-2020-so-far/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Şirket kendi içinde model rekabeti yaşıyor
Vay ve
Ayrıca babanın malı heralde satmasına bu kadar sevinmen niye hayırdır?
Kaç adet sattı onun bilgisini niye vermiyorsunuz haberde?