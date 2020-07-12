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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Z Flip, 2020'nin en çok satan katlanabilir akıllı telefonu oldu

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un, bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü Galaxy Z Flip, en çok satan katlanabilir akıllı telefon listesinde başa yerleşti.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Galaxy Z Flip, 2020'nin en çok satan katlanabilir akıllı telefonu oldu
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    Samsung, 2020 yılının başında piyasaya yeni katlanabilir akıllı telefon modeli olan Galaxy Z Flip'i sürdü. Yayınlanan yeni bir rapora göre bu cihaz, 2020 yılında şimdiye kadar en çok satan katlanabilir akıllı telefon olmayı başarmış durumda.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy Z Flip 5G'nin tanıtım videosu sızdı"

    Galaxy Fold'dan avantajlı

    Galaxy Z Flip, şirketin bir diğer katlanabilir akıllı telefon modeli olan Galaxy Fold'un aksine kapaklı bir telefon. Gücünü Qualcomm Snapdragon 855 yonga setinden alan cihazın esnek AMOLED paneli, UTG (ultra ince cam) teknolojisine sahip. Bu da Galaxy Z Flip'in, Fold'a göre daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Ayrıca cihaz, 1980 dolardan satılan Galaxy Fold'a kıyasla 1380 dolarlık daha uygun bir fiyat etiketine sahip.

    Galaxy Z Flip, 2020'nin en çok satan katlanabilir akıllı telefonu oldu
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    Tüm bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda ise Galaxy Z Flip'in, Galaxy Fold'a kıyasla daha cazip bir hale geldiğini söylemek mümkün. Bu da cihazın satışlarına yansımış durumda. Buna ek olarak aynı ekran malzemesinin  Galaxy Z Fold 2'de kullanılacağı da belirtelim. 2021 yılında ise Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Z Flip 2'nin yarış içine gireceği genel bir görüş olarak karşımıza çıkıyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/07/11/galaxy-z-flip-has-been-the-best-selling-foldable-device-in-2020-so-far/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    PrensMişkın 47 dk.
    Şirkete bak be

    Şirket kendi içinde model rekabeti yaşıyor

    Vay ve
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    torabi 1 sa. (düzenlendi)
    Verdiğiniz bu kadar anti gaza rağmen samsung yine satıyor.zaten sizin verdiğiniz gazlardan da Türkiye de bir kaç kişi hariç kimsenin haberi yok .
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Bay Robot ( tunc) 1 sa. torabi
    Birkaç bitişik yazılır.



    Ayrıca babanın malı heralde satmasına bu kadar sevinmen niye hayırdır?



    Kaç adet sattı onun bilgisini niye vermiyorsunuz haberde?
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