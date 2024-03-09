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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6’nın renk seçenekleri ortaya çıktı

    Teknoloji dünyasının en popüler katlanabilir akıllı telefon serisi yakında yenilenecek. Samsung’un yaz aylarında tanıtacağı yeni Galaxy Z serisinin renk seçenekleri belli oldu.
    Samsung Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en popüler katlanabilir akıllı telefonlarını üreten Samsung, önümüzdeki aylarda Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6’yı tanıtacak. Geçtiğimiz haftalarda detayları belli olan cihazların şimdi de renk seçenekleri belli oldu.

    Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 yeni renk seçenekleri ile gelecek

    Başarılı teknoloji firması Samsung, Galaxy Z Flip modellerini gençlere yönelik ve canlı renk seçenekleri ile satışa sunsa da üst seviye Galaxy Z Fold modellerini genelde daha koyu ve sınırlı renk seçeneklerine sahip oluyordu ancak iddialara göre firma, önümüzdeki aylarda tanıtacağı Galaxy Z Fold 6 için de canlı renk seçenekleri sunacak.

    Endüstrinin güvenilir kaynaklarından olan Ross Young, 6.nesil Galaxy Z ailesinin renk seçeneklerini detaylandırdı. Bu rapora göre Galaxy Z Flip 6; Açık Mavi, Açık Yeşil, Gümüş ve Sarı seçeneklerini içeren en az 4 farklı renk konfigürasyonu ile gelecek. Galaxy Z Fold 6 ise Koyu Mavi, Açık Pembe ve Gümüş renk seçeneklerine sahip olacak, böylece Galaxy Z Fold serisi ilk kez pembe renk seçeneği ile satışa sunulacak. Tüm bunlara ek olarak firmanın 6.nesil Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip ailesinde Samsung sitesine özel renk seçenekleri sunması bekleniyor. 

    Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6’nın temmuz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Her iki cihaz da muhtemelen Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy işlemcisinden güç alacak. Ayrıca iki cihazın da ciddi tasarım değişikliklerine sahip olmayacağı gelen bilgiler arasında.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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