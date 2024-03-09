Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6’nın renk seçenekleri ortaya çıktı

Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 yeni renk seçenekleri ile gelecek
Başarılı teknoloji firması Samsung, Galaxy Z Flip modellerini gençlere yönelik ve canlı renk seçenekleri ile satışa sunsa da üst seviye Galaxy Z Fold modellerini genelde daha koyu ve sınırlı renk seçeneklerine sahip oluyordu ancak iddialara göre firma, önümüzdeki aylarda tanıtacağı Galaxy Z Fold 6 için de canlı renk seçenekleri sunacak.
Endüstrinin güvenilir kaynaklarından olan Ross Young, 6.nesil Galaxy Z ailesinin renk seçeneklerini detaylandırdı. Bu rapora göre Galaxy Z Flip 6; Açık Mavi, Açık Yeşil, Gümüş ve Sarı seçeneklerini içeren en az 4 farklı renk konfigürasyonu ile gelecek. Galaxy Z Fold 6 ise Koyu Mavi, Açık Pembe ve Gümüş renk seçeneklerine sahip olacak, böylece Galaxy Z Fold serisi ilk kez pembe renk seçeneği ile satışa sunulacak. Tüm bunlara ek olarak firmanın 6.nesil Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip ailesinde Samsung sitesine özel renk seçenekleri sunması bekleniyor.
Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6’nın temmuz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Her iki cihaz da muhtemelen Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy işlemcisinden güç alacak. Ayrıca iki cihazın da ciddi tasarım değişikliklerine sahip olmayacağı gelen bilgiler arasında.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.