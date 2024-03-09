Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6’nın renk seçenekleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Dünyanın en popüler katlanabilir akıllı telefonlarını üreten Samsung, önümüzdeki aylarda Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6’yı tanıtacak. Geçtiğimiz haftalarda detayları belli olan cihazların şimdi de renk seçenekleri belli oldu.

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Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 yeni renk seçenekleri ile gelecek

Başarılı teknoloji firması Samsung, Galaxy Z Flip modellerini gençlere yönelik ve canlı renk seçenekleri ile satışa sunsa da üst seviye Galaxy Z Fold modellerini genelde daha koyu ve sınırlı renk seçeneklerine sahip oluyordu ancak iddialara göre firma, önümüzdeki aylarda tanıtacağı Galaxy Z Fold 6 için de canlı renk seçenekleri sunacak.

Endüstrinin güvenilir kaynaklarından olan Ross Young, 6.nesil Galaxy Z ailesinin renk seçeneklerini detaylandırdı. Bu rapora göre Galaxy Z Flip 6; Açık Mavi, Açık Yeşil, Gümüş ve Sarı seçeneklerini içeren en az 4 farklı renk konfigürasyonu ile gelecek. Galaxy Z Fold 6 ise Koyu Mavi, Açık Pembe ve Gümüş renk seçeneklerine sahip olacak, böylece Galaxy Z Fold serisi ilk kez pembe renk seçeneği ile satışa sunulacak. Tüm bunlara ek olarak firmanın 6.nesil Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip ailesinde Samsung sitesine özel renk seçenekleri sunması bekleniyor.

Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6’nın temmuz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Her iki cihaz da muhtemelen Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy işlemcisinden güç alacak. Ayrıca iki cihazın da ciddi tasarım değişikliklerine sahip olmayacağı gelen bilgiler arasında.



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Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 yeni renk seçeneklerine sahip olacak