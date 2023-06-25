Samsung Galaxy Z Flip 5'in fiyatı sızdırıldı: %20'ye yakın artış var

Yunanistan'dan gelen fiyat bilgilerine göre Galaxy Z Flip 5'in 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip temel varyantı 1.299 euro gibi bir fiyatla satışa sunulacak. Karşılaştırma açısından Galaxy Z Flip 4'in 1.099 euro başlangıç fiyatı ile piyasaya sürüldüğünü hatırlatalım.
Devasa kapak ekranıyla geliyor
İnternete yansıyan bilgiler fiyat konusunda %20'ye yakın bir artış olacağını gösteriyor. Samsung Galaxy Z Flip 5, fiyat artışıyla birlikte bazı iyileştirmeler de sunacak. Cihazda 3.4 inç gibi daha büyük bir kapak ekranı göreceğiz. Önceki model 1.9 inçlik dış ekranla sunulmuştu.
Güney Koreli devin yükeseltmelerinden biri de işlemciyle ilgili olacak. Geçen yıl çıkış yapan Galaxy Z Flip 4'te Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine yer verilmişti. Yeni model ise Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacak. Ayırca kamera konusunda da bazı iyileştirmelerden bahsediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D