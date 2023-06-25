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    Samsung Galaxy Z Flip 5'in fiyatı sızdırıldı: %20'ye yakın artış var

    Samsung Galaxy Z Flip 5'in Temmuz ayının son haftasında duyurulması planlanıyor. Tanıtım etkinliği yaklaşırken katlanabilir telefonun fiyat etiketi internete sızdırıldı.
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    Galaxy Z Flip 5'in fiyatı sızdırıldı: %20'ye yakın artış var Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni katlanabilir telefonlarını Temmuz sonunda düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Lansmana sayılı günler kala Galaxy Z Flip 5'in nasıl bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği ortaya çıktı. Görünen o ki fiyatta ciddi bir sıçrama olacak.

    Yunanistan'dan gelen fiyat bilgilerine göre Galaxy Z Flip 5'in 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip temel varyantı 1.299 euro gibi bir fiyatla satışa sunulacak. Karşılaştırma açısından Galaxy Z Flip 4'in 1.099 euro başlangıç fiyatı ile piyasaya sürüldüğünü hatırlatalım.

    Galaxy Z Flip 5'in fiyatı sızdırıldı: %20'ye yakın artış var Tam Boyutta Gör

    Devasa kapak ekranıyla geliyor

    İnternete yansıyan bilgiler fiyat konusunda %20'ye yakın bir artış olacağını gösteriyor. Samsung Galaxy Z Flip 5, fiyat artışıyla birlikte bazı iyileştirmeler de sunacak. Cihazda 3.4 inç gibi daha büyük bir kapak ekranı göreceğiz. Önceki model 1.9 inçlik dış ekranla sunulmuştu.

    Güney Koreli devin yükeseltmelerinden biri de işlemciyle ilgili olacak. Geçen yıl çıkış yapan Galaxy Z Flip 4'te Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine yer verilmişti. Yeni model ise Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacak. Ayırca kamera konusunda da bazı iyileştirmelerden bahsediliyor.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 2 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 2 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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