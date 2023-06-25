Samsung Galaxy Z Flip 5'in fiyatı sızdırıldı: %20'ye yakın artış var

Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni katlanabilir telefonlarını Temmuz sonunda düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Lansmana sayılı günler kala Galaxy Z Flip 5'in nasıl bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği ortaya çıktı. Görünen o ki fiyatta ciddi bir sıçrama olacak.

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Yunanistan'dan gelen fiyat bilgilerine göre Galaxy Z Flip 5'in 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip temel varyantı 1.299 euro gibi bir fiyatla satışa sunulacak. Karşılaştırma açısından Galaxy Z Flip 4'in 1.099 euro başlangıç fiyatı ile piyasaya sürüldüğünü hatırlatalım.

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Devasa kapak ekranıyla geliyor

İnternete yansıyan bilgiler fiyat konusunda %20'ye yakın bir artış olacağını gösteriyor. Samsung Galaxy Z Flip 5, fiyat artışıyla birlikte bazı iyileştirmeler de sunacak. Cihazda 3.4 inç gibi daha büyük bir kapak ekranı göreceğiz. Önceki model 1.9 inçlik dış ekranla sunulmuştu.

Güney Koreli devin yükeseltmelerinden biri de işlemciyle ilgili olacak. Geçen yıl çıkış yapan Galaxy Z Flip 4'te Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine yer verilmişti. Yeni model ise Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacak. Ayırca kamera konusunda da bazı iyileştirmelerden bahsediliyor.

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Galaxy Z Flip 5'in fiyatı sızdırıldı: %20'ye yakın artış var