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Tam Boyutta Gör Samsung, 10 Temmuz'da bu yılki ikinci Galaxy Unpacked etkinliğini gerçekleştirecek. Bu etkinlikte ise Galaxy Ring, Galaxy Watch 7 ve yeni katlanabilir telefonların tanıtılması bekleniyor. Şimdi bunlar arasından Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Ring, bazı önemli ayrıntılarla birlikte FCC listesinde görüntülendi.

Pil kapasitesi artacak

Sertifikasyon sitesinden alınan bilgilere göre Galaxy Z Flip 6'nın EB-BF741ABY ve EB-BF742ABY model numaralarına sahip çift hücreli pilden güç alacağı belirtiliyor. PSI listesi ise, bu pillerin 1.097mAh ve 2.790mAh kapasiteye sahip olacağını gösteriyor. Yani toplam kapasite 3.887mAh (4.000mAh tipik) olacak ve 25W kablolu hızlı şarjı destekleyecek.

Samsung Galaxy Ring iki aşamada satın alınacak 4 gün önce eklendi

Kıyaslamak gerekirse bunun küçük bir artışa işaret ettiğini belirtelim. Zira Galaxy Z Flip 5, toplam 3.700mAh (971 mAh + 2620 mAh) kapasitesiye sahipti. Buna ek olarak FCC listesi, telefonun NFC ve WiFi 6E desteğini de doğruladı. Üstelik Snapdragon 8 Gen 3 ve 8GB RAM ile eşleştirilecek.

Galaxy Ring yakında geliyor

Galaxy Ring'e gelirsek, FCC listesi cihazın SM-Q503 model numarasıyla 5-12 arası boyutlarda satışa çıkacağını gösteriyor. Bunlar arasından 5-7 sürümler 17mAh, 8-11 sürümleri 18,5mAh ve en büyük sürümse 22,5mAh pille donatılacak. Ayrıca akıllı yüzüğün Bluetooth 5.4 ve Bluetooth LE desteği de doğrulandı.

Kullanıcının daha çok sağlık değerlerini takip etmeye odaklanan Samsung Galaxy Ring modelinin 9 güne kadar kullanılabileceği belirtiliyor ve fiyatı da 300$-350$ arasında bir noktada belirlenecek.

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Galaxy Z Flip 6 netleşmeye başladı! Pil kapasitesi artıyor