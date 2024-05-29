Galaxy Z Flip 6 netleşmeye başladı! Pil kapasitesi artıyor

Pil kapasitesi artacak
Sertifikasyon sitesinden alınan bilgilere göre Galaxy Z Flip 6'nın EB-BF741ABY ve EB-BF742ABY model numaralarına sahip çift hücreli pilden güç alacağı belirtiliyor. PSI listesi ise, bu pillerin 1.097mAh ve 2.790mAh kapasiteye sahip olacağını gösteriyor. Yani toplam kapasite 3.887mAh (4.000mAh tipik) olacak ve 25W kablolu hızlı şarjı destekleyecek.
Kıyaslamak gerekirse bunun küçük bir artışa işaret ettiğini belirtelim. Zira Galaxy Z Flip 5, toplam 3.700mAh (971 mAh + 2620 mAh) kapasitesiye sahipti. Buna ek olarak FCC listesi, telefonun NFC ve WiFi 6E desteğini de doğruladı. Üstelik Snapdragon 8 Gen 3 ve 8GB RAM ile eşleştirilecek.
Galaxy Ring yakında geliyor
Galaxy Ring'e gelirsek, FCC listesi cihazın SM-Q503 model numarasıyla 5-12 arası boyutlarda satışa çıkacağını gösteriyor. Bunlar arasından 5-7 sürümler 17mAh, 8-11 sürümleri 18,5mAh ve en büyük sürümse 22,5mAh pille donatılacak. Ayrıca akıllı yüzüğün Bluetooth 5.4 ve Bluetooth LE desteği de doğrulandı.
Kullanıcının daha çok sağlık değerlerini takip etmeye odaklanan Samsung Galaxy Ring modelinin 9 güne kadar kullanılabileceği belirtiliyor ve fiyatı da 300$-350$ arasında bir noktada belirlenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.