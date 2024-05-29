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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Flip 6 netleşmeye başladı! Pil kapasitesi artıyor

    Önümüzdeki Temmuz ayında tanıtılacağı söylenen Galaxy Z Flip 6 ve Fold 6 modelleri netleşmeye yaklaştı. Son olarak Galaxy Z Flip 6'nın pil kapasitesi belli oldu. İşte detaylar...
    Galaxy Z Flip 6 netleşmeye başladı! Pil kapasitesi artıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, 10 Temmuz'da bu yılki ikinci Galaxy Unpacked etkinliğini gerçekleştirecek. Bu etkinlikte ise Galaxy RingGalaxy Watch 7 ve yeni katlanabilir telefonların tanıtılması bekleniyor. Şimdi bunlar arasından Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Ring, bazı önemli ayrıntılarla birlikte FCC listesinde görüntülendi.

    Pil kapasitesi artacak

    Sertifikasyon sitesinden alınan bilgilere göre Galaxy Z Flip 6'nın EB-BF741ABY ve EB-BF742ABY model numaralarına sahip çift hücreli pilden güç alacağı belirtiliyor. PSI listesi ise, bu pillerin 1.097mAh ve 2.790mAh kapasiteye sahip olacağını gösteriyor. Yani toplam kapasite 3.887mAh (4.000mAh tipik) olacak ve 25W kablolu hızlı şarjı destekleyecek.

    Kıyaslamak gerekirse bunun küçük bir artışa işaret ettiğini belirtelim. Zira Galaxy Z Flip 5, toplam 3.700mAh (971 mAh + 2620 mAh) kapasitesiye sahipti. Buna ek olarak FCC listesi, telefonun NFC ve WiFi 6E desteğini de doğruladı. Üstelik Snapdragon 8 Gen 3 ve 8GB RAM ile eşleştirilecek. 

    Galaxy Ring yakında geliyor

    Galaxy Ring'e gelirsek, FCC listesi cihazın SM-Q503 model numarasıyla 5-12 arası boyutlarda satışa çıkacağını gösteriyor. Bunlar arasından 5-7 sürümler 17mAh, 8-11 sürümleri 18,5mAh ve en büyük sürümse 22,5mAh pille donatılacak. Ayrıca akıllı yüzüğün Bluetooth 5.4 ve Bluetooth LE desteği de doğrulandı. 

    Kullanıcının daha çok sağlık değerlerini takip etmeye odaklanan Samsung Galaxy Ring modelinin 9 güne kadar kullanılabileceği belirtiliyor ve fiyatı da 300$-350$ arasında bir noktada belirlenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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