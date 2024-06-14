Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihi kesinleşti: Neler tanıtılacak?

Tam Boyutta Gör Samsung takipçilerinin beklediği lansmanın tarihi kesinleşti. Güney Koreli teknoloji devi, bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğini 10 Temmuz’da Paris’te düzenleyecek.

Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri sızdırıldı 9 sa. önce eklendi

Şirket, resmî olarak duyurmadı ancak etkinlik tarihi ve yeri geri sayımı gösteren görselin paylaşılmasıyla ortaya çıktı. Yakında resmî kanallardan da duyurusu yapılacaktır. Peki, hangi cihazların tanıtılması bekleniyor?

Galaxy Unpacked 2024 etkinliği 10 Temmuz'da

2024 Paris Olimpiyatları öncesinde düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung, adeta şov yapacak. Etkinlik öncesinde ne yazık ki tüm detaylarını öğrendiğimiz yeni katlanan akıllı telefonlar Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 ile birlikte merakla beklenen Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Watch 7 serisi, Galaxy Buds 3 serisi ve Galaxy Ring hakkında her şey resmî olarak 10 Temmuz’da açıklanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihi kesinleşti