Samsung yeni cihazlarını tanıtacağı Unpacked etkinliğinin tarihini açıkladı

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Samsung, ocak ayında gerçekleştirdiği Unpacked etkinliği kapsamında Galaxy S24 serisini tanıtmış ve Galaxy Ring’i ilk defa göstermişti. Firma çok yakında ise yeni katlanabilir akıllı telefonlarıyla birlikte Galaxy Ring’i ve daha fazlasını tanıtacağı yeni bir Unpacked etkinliği düzenleyecek. Resmi açıklamaya göre Samsung’un yeni Unpacked lansmanı 10 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 ve Galaxy Ring geliyor

Samsung, 10 Temmuz’daki Unpacked etkinliğini kısa bir video ile duyururken “yeni nesil Galaxy AI” vurgusu yapılıyor. Samsung muhtemelen Galaxy S24’te tanıttığı Galaxy AI yapay zeka özelliklerini daha da geliştirecek. Bununla birlikte Samsung, yeni Galaxy Z serisinin de ekosisteme katılacağını doğruluyor. Bu yeni modeller ise Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6’dan başkası değil. Ancak mevcut bilgilere bakılacak olursa bizleri tasarım noktasında çok büyük değişiklikler beklemiyor.

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Öte yandan Samsung aynı zamanda ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring’i de resmen tanıtacak. Açıkçası akıllı yüzük hakkında şimdiden oluşmuş bir beklenti bulunuyor. Samsung, Unpacked yaz etkinliğini YouTube kanalında, web sitesinde ve Newsroom sitesinde yayınlayacak. Etkinlik 10 Temmuz tarihin TSİ 16:00’da başlayacak. Etkinlik Paris’te düzenlenecek.

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Samsung yeni cihazlarını tanıtacağı Unpacked etkinliğini açıkladı