Samsung yeni cihazlarını tanıtacağı Unpacked etkinliğinin tarihini açıkladı

Samsung, ocak ayında gerçekleştirdiği Unpacked etkinliği kapsamında Galaxy S24 serisini tanıtmış ve Galaxy Ring’i ilk defa göstermişti. Firma çok yakında ise yeni katlanabilir akıllı telefonlarıyla birlikte Galaxy Ring’i ve daha fazlasını tanıtacağı yeni bir Unpacked etkinliği düzenleyecek. Resmi açıklamaya göre Samsung’un yeni Unpacked lansmanı 10 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.
Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 ve Galaxy Ring geliyor
Samsung, 10 Temmuz’daki Unpacked etkinliğini kısa bir video ile duyururken “yeni nesil Galaxy AI” vurgusu yapılıyor. Samsung muhtemelen Galaxy S24’te tanıttığı Galaxy AI yapay zeka özelliklerini daha da geliştirecek. Bununla birlikte Samsung, yeni Galaxy Z serisinin de ekosisteme katılacağını doğruluyor. Bu yeni modeller ise Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6’dan başkası değil. Ancak mevcut bilgilere bakılacak olursa bizleri tasarım noktasında çok büyük değişiklikler beklemiyor.
Öte yandan Samsung aynı zamanda ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring’i de resmen tanıtacak. Açıkçası akıllı yüzük hakkında şimdiden oluşmuş bir beklenti bulunuyor. Samsung, Unpacked yaz etkinliğini YouTube kanalında, web sitesinde ve Newsroom sitesinde yayınlayacak. Etkinlik 10 Temmuz tarihin TSİ 16:00’da başlayacak. Etkinlik Paris’te düzenlenecek.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/6/25/24178801/samsung-unpacked-summer-2024-galaxy-z-fold-6-ring https://news.samsung.com/us/samsung-galaxy-unpacked-july-2024-galaxy-ai-is-here-invitation-livestream-replay/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.