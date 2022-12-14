Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefon pazarında Samsung'un liderliği devam ederken, Çin'li üreticilerden gelen yeni modeller rekabeti daha da arttıracak gibi gözüküyor. Bu alanda Güney Kore'li devin adımlarını takip eden ve ilk katlanabilir telefonlarını piyasaya süren Vivo, şimdi de Galaxy Z Flip modeline rakip olacak Vivo X Flip üzerinde çalışmalara başladı.

Vivo X Flip, Snapdragon 8+ Gen 1 ile geliyor

Bugün Vivo X Flip modelinin geliştirme aşamasında olduğunu doğrulayan Digital Chat Station, kapaklı tasarıma sahip olacak katlanabilir telefonun Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti tarafından destekleneceğini bildirdi. Bununla birlikte henüz resmiyet kazanmayan yeni telefonun, Galaxy Z Flip, Huawei P Pocket serisi, Moto Razr ve yakında tanıtılması beklenen Oppo N2 Flip ile rekabet etmesi bekleniyor.

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Vivo X Flip hakkında bilinenler şu an için bunlarla sınırlı diyebiliriz. Katlanabilir telefonun ne zaman satışa sunulacağı veya Çin dışına çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Önümüzdeki haftalarda yaklaşan akıllı telefon hakkında daha fazla detay duyabiliriz.

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Galaxy Z Flip'e rakip geliyor: Vivo X Flip onaylandı