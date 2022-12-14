Galaxy Z Flip'e rakip geliyor: Vivo X Flip onaylandı

Vivo X Flip, Snapdragon 8+ Gen 1 ile geliyor
Bugün Vivo X Flip modelinin geliştirme aşamasında olduğunu doğrulayan Digital Chat Station, kapaklı tasarıma sahip olacak katlanabilir telefonun Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti tarafından destekleneceğini bildirdi. Bununla birlikte henüz resmiyet kazanmayan yeni telefonun, Galaxy Z Flip, Huawei P Pocket serisi, Moto Razr ve yakında tanıtılması beklenen Oppo N2 Flip ile rekabet etmesi bekleniyor.
Vivo X Flip hakkında bilinenler şu an için bunlarla sınırlı diyebiliriz. Katlanabilir telefonun ne zaman satışa sunulacağı veya Çin dışına çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Önümüzdeki haftalarda yaklaşan akıllı telefon hakkında daha fazla detay duyabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...