Xiaomi, Android 13 güncellemesi alacak ilk cihazları açıkladı

Android 13 alacak ilk Xiaomi telefonlar açıklandı
Yapılan açıklamada Xiaomi, yaklaşan MIUI 14 güncellemesinin Şubat ayı içerisinde Xiaomi 12 serisi, Redmi K50 serisi ve en son Xiaomi Mix Fold 2 modelleri için kullanıma sunulacağını duyurdu. Güncelleme alacak cihazların listesi ise şu şekilde:
- Xiaomi 12S Ultra
- xiaomi 12s Pro
- xiaomi 12s
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- xiaomi 12
- Xiaomi MIX Fold 2
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50
- Redmi K50 Extreme Edition
- Redmi K50 Gaming Edition
Bilindiği üzere Redmi K50 ve Redmi K40 serisi, ülkemizde de dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde POCO markası adı altında kullanıcılara sunuluyor. Ancak Xiaomi, POCO cihazlar için güncelleme planını henüz açıklamadı. Ayrıca paylaşılan takvimin Çin'li kullanıcılar için olduğunu belirtelim. Şirketin yakında MIUI 14'ün küresel tarihlerini paylaşması bekleniyor.
Güncellemenin kendisinden bahsedecek olursak MIUI 14, daha az sistem uygulaması ve geliştirilmiş bir sistem mimarisi ile geliyor. Böylece belge taraması, çeviriler ve filtreleme yeteneği kazanan Mi AI sesli asistan, yeni widget formatı, ana ekran klasörleri ve Süper simgelerle daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunacak. Ayrıca teknoloji devi, veri gizliliği işlemlerinin artık cihazda yerel olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu veriler artık bulutta depolanmıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: