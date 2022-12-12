Tam Boyutta Gör Bugün gerçekleştirilen etkinlikte Xiaomi, yeni amiral gemisi Xiaomi 13 serisine ek olarak Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini de duyurdu. Pek çok yeni özellik ve iyileştirme içeren MIUI 14, ayrıca daha küçük boyutlar ve performans kazanımları ile geliyor. Etkinlik kapsamında Xiaomi, yeni güncellemeye kavuşacak ilk akıllı telefon grubunu da açıkladı. İşte Android 13’e kavuşacak ilk telefonlar

Android 13 alacak ilk Xiaomi telefonlar açıklandı

Yapılan açıklamada Xiaomi, yaklaşan MIUI 14 güncellemesinin Şubat ayı içerisinde Xiaomi 12 serisi, Redmi K50 serisi ve en son Xiaomi Mix Fold 2 modelleri için kullanıma sunulacağını duyurdu. Güncelleme alacak cihazların listesi ise şu şekilde:

Xiaomi 12S Ultra

xiaomi 12s Pro

xiaomi 12s

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

xiaomi 12

Xiaomi MIX Fold 2

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Redmi K50 Extreme Edition

Redmi K50 Gaming Edition

Bilindiği üzere Redmi K50 ve Redmi K40 serisi, ülkemizde de dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde POCO markası adı altında kullanıcılara sunuluyor. Ancak Xiaomi, POCO cihazlar için güncelleme planını henüz açıklamadı. Ayrıca paylaşılan takvimin Çin'li kullanıcılar için olduğunu belirtelim. Şirketin yakında MIUI 14'ün küresel tarihlerini paylaşması bekleniyor.

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Güncellemenin kendisinden bahsedecek olursak MIUI 14, daha az sistem uygulaması ve geliştirilmiş bir sistem mimarisi ile geliyor. Böylece belge taraması, çeviriler ve filtreleme yeteneği kazanan Mi AI sesli asistan, yeni widget formatı, ana ekran klasörleri ve Süper simgelerle daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunacak. Ayrıca teknoloji devi, veri gizliliği işlemlerinin artık cihazda yerel olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu veriler artık bulutta depolanmıyor.

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Xiaomi, Android 13 güncellemesi alacak ilk cihazları açıkladı