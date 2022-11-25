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    Anlık Bildirim

    Birinci nesil Galaxy Z Flip için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi yayınlandı

    Son haftalarda Android 13 güncellemelerinde ciddi bir ivme yakalayan Samsung şimdi de orijinal Galaxy Z Flip için bu güncellemeyi yayınladı. Güncelleme, Kasım 2022 güvenlik yaması ile geliyor.
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    Galaxy Z Flip için Android 13 güncellemesi yayınlandı. Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2019 yılında Galaxy Z Fold cihazını tanıtarak akıllı telefon dünyasında tarih yazmıştı. 2019 sonrası katlanabilir akıllı telefonlara daha fazla yatırım yapmaya başlayan firma, Galaxy S20 serisi ile beraber ilk dikey katlanan telefonu Galaxy Z Flip’i duyurmuştu. Katlanabilir telefonların popülerliğini ciddi anlamda arttıran Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Flip 4’ün temelini oluşturan birinci nesil Flip, Android 13 güncellemesine kavuştu.

    Kasım 2022 güvenlik yamasını içeriyor

    Geçtiğimiz haftalarda Galaxy S20, Galaxy Note 20 ve birçok orta seviye akıllı telefonunu Android 13 güncellemesine kavuşturan firma, şimdi de Galaxy Z Flip için bu güncellemeyi yayınlandı. Kasım 2022 güvenlik yamasını içeren One UI 5.0 güncellemesi cihaza yeni dinamik tema seçenekleri, gizlilik ve güvenlik iyileştirmeleri, yeni animasyonlar, gelişmiş Wi-Fi seçenekleri dahil birçok yeniliği getiriyor. Güncelleme şimdilik yalnızca İtalya’da kullanıma sunuldu ancak önümüzdeki haftalarda birçok ülkede yayınlanacaktır.

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