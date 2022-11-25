Birinci nesil Galaxy Z Flip için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi yayınlandı

Kasım 2022 güvenlik yamasını içeriyor
Geçtiğimiz haftalarda Galaxy S20, Galaxy Note 20 ve birçok orta seviye akıllı telefonunu Android 13 güncellemesine kavuşturan firma, şimdi de Galaxy Z Flip için bu güncellemeyi yayınlandı. Kasım 2022 güvenlik yamasını içeren One UI 5.0 güncellemesi cihaza yeni dinamik tema seçenekleri, gizlilik ve güvenlik iyileştirmeleri, yeni animasyonlar, gelişmiş Wi-Fi seçenekleri dahil birçok yeniliği getiriyor. Güncelleme şimdilik yalnızca İtalya’da kullanıma sunuldu ancak önümüzdeki haftalarda birçok ülkede yayınlanacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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