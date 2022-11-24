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    Samsung Galaxy S23 serisi iPhone 14 gibi uydu bağlantısına sahip olabilir

    Yaklaşmakta olan Samsung Galaxy S23 serisinden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak aktarılan bilgiler akıllı telefon serisinde uydu bağlantı özelliğinin olabileceğine işaret ediyor.
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    Galaxy S23 serisi iPhone 14 gibi uydu bağlantısına sahip olabilir Tam Boyutta Gör
    Birkaç ay önce Apple, iPhone 14 serisi ile devrim niteliğinde bir özelliği hayatımıza soktu. Yeni iPhone 14 serisinin, acil durum iletişimi için düşük dünya yörüngesine yayılmış olan uydularla bağlantı gerçekleştirilebileceği Apple tarafından duyurulmuştu. Görünüşe göre Samsung, yaklaşmakta olan Galaxy S23 serinde de benzer bir özelliği getirecek.

    iPhone 14'ün uydu özelliği Galaxy S23'e de gelebilir

    Aktarılan habere göre Samsung, acil durumlarda kullanılması için Iridium Communications ile çalışıyor. Galaxy S23’ün uydu iletişim sistemi Iridium’un düşük dünya yörüngesinde bulunan 66 uydusu aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bu uydular sayesinde sesli arama ve veri iletişimi sağlanıyor olacak. Öte yandan Samsung’un bu özellik üzerinde iki yıldır Iridium ile birlikte çalıştığı da belirtiliyor.

    Galaxy S23 serisi iPhone 14 gibi uydu bağlantısına sahip olabilir Tam Boyutta Gör
    Buna karşılık Apple, iPhone 14 serisindeki uydu bağlantısını sağlamak için Global Star ile birlikte çalışıyor. Bu özelliği sunan bir diğer firma olan Huawei ise Mate 50 Pro serisi için Beidou uydularını kullanıyor.

    Haberin kaynağı aynı zamanda Galaxy S23’ün uydu iletişimi yoluyla metin mesajları, sesli iletişim ve düşük boyutlu görüntü paylaşımı yapabileceğini ancak uydu bağlantısının doğası gereği yüksek hızlı bir bağlantının şimdilik söz konusu olmadığı belirtiliyor. Bunlara ek olarak uydu bağlantı hizmetinin tüm ülkelerde kullanımda olup olmayacağı ise belirsiz. Apple, iPhone 14’de yer alan uydu bağlantısını sadece Kanada ve ABD’de kullanıma sunmuş durumda.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 22 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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