Samsung Galaxy S23 serisi iPhone 14 gibi uydu bağlantısına sahip olabilir

iPhone 14'ün uydu özelliği Galaxy S23'e de gelebilir
Aktarılan habere göre Samsung, acil durumlarda kullanılması için Iridium Communications ile çalışıyor. Galaxy S23’ün uydu iletişim sistemi Iridium’un düşük dünya yörüngesinde bulunan 66 uydusu aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bu uydular sayesinde sesli arama ve veri iletişimi sağlanıyor olacak. Öte yandan Samsung’un bu özellik üzerinde iki yıldır Iridium ile birlikte çalıştığı da belirtiliyor.
Haberin kaynağı aynı zamanda Galaxy S23’ün uydu iletişimi yoluyla metin mesajları, sesli iletişim ve düşük boyutlu görüntü paylaşımı yapabileceğini ancak uydu bağlantısının doğası gereği yüksek hızlı bir bağlantının şimdilik söz konusu olmadığı belirtiliyor. Bunlara ek olarak uydu bağlantı hizmetinin tüm ülkelerde kullanımda olup olmayacağı ise belirsiz. Apple, iPhone 14’de yer alan uydu bağlantısını sadece Kanada ve ABD’de kullanıma sunmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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