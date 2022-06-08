Samsung Galaxy Z Fold 4, 1TB depolama seçeneği ile gelecek

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Katlanabilir telefon pazarının lideri Samsung, üst seviye katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold serisi ile kullanıcıları oldukça mutlu etmeyi başardı. Z Fold serisi, her sene aldığı güncellemeler ile katlanabilir üst seviye akıllı telefon pazarında oldukça güçlü bir yer edindi. Samsung, üst seviye telefonlarında oldukça başarılı olsa da son yıllarda bazı özellikleri kırptı. Son yıllarda telefonlarında microSD kartlara pek yer vermeyen Samsung, Z Fold 4 ile kullanıcıları bir tık da olsa mutlu edebilir.

Galaxy Z Fold 4, 1TB depolama seçeneği sunacak

Samsung’a yakın kaynakları ile bilinen Sammobile, Galaxy Z Fold 4’ün 1TB depolama seçeneği sunan bir versiyonun olacağını belirtti. Sammobile, daha önce 1TB depolama seçenekli Galaxy S22 Ultra hakkında da bilgi paylaşmıştı. Galaxy Z Fold 3 ile yalnızca 256GB ve 512GB depolama seçeneği sunan Samsung, microSD kart desteğini bitirmesi ile kullanıcılara daha büyük bir depolama seçeneği sunmaya karar vermiş.

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Hem tablet hem de telefon yerine geçen Galaxy Z Fold, 1TB seçeneği ile potansiyel kullanıcıları oldukça mutlu edecektir. Galaxy Z Fold 4’ün 1TB versiyonun fiyatı hakkında bir bilgi bulunmuyor ancak 512GB Galaxy Z Fold 3 1899 dolar olduğundan dolayı 1TB Galaxy Z Fold 4’ün 2000 dolar seviyesinde çıkış yapması bekleniyor.

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Galaxy Z Fold 4, 1TB depolama seçeneği sunacak