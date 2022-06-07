Samsung, dizüstü bilgisayarlar için dünyanın ilk 240Hz OLED panelini tanıttı

Akıllı telefonlardan bilgisayarlara her alanda OLED panel üretimi yapan Samsung Display, OLED pazarının lideri olmaya devam ediyor. Samsung Display, ilk defa MSI Raider GE67’de kullanılacak yeni OLED panelini duyurdu.
Oyuncular için muhteşem bir seçenek olacak
Samsung Display’in yeni OLED paneli özellikleri ile oyuncuları kendine çekiyor. 15,6 inç boyutta olan panel, QHD çözünürlük, 1,000,000:1 kontrast, 0.2ms gecikme ve VESA DisplayHDR 600 desteği sunuyor. Panel OLED olduğu için muhteşem siyahlar ve gerçek renkler deneyimi sağlıyor. 240Hz panelin 0.2ms gecikme süresi ile gelmesi oyuncular için oldukça çekici bir alternatif sunuyor.
Samsung Display’in yeni OLED paneli ilk kez 12. Nesil Intel i9 işlemcili ve Geforce RTX 3080 Ti ekran kartlı MSI Raider GE67 HX’de kullanılacak. Samsung, panel için seri üretime başladı böylece yakında MSI dışında birçok marka bu paneli kullanan ürünlerini tanıtacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.