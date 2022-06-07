Samsung, dizüstü bilgisayarlar için dünyanın ilk 240Hz OLED panelini tanıttı

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Akıllı telefonlardan bilgisayarlara her alanda OLED panel üretimi yapan Samsung Display, OLED pazarının lideri olmaya devam ediyor. Samsung Display, ilk defa MSI Raider GE67’de kullanılacak yeni OLED panelini duyurdu.

Oyuncular için muhteşem bir seçenek olacak

Samsung Display’in yeni OLED paneli özellikleri ile oyuncuları kendine çekiyor. 15,6 inç boyutta olan panel, QHD çözünürlük, 1,000,000:1 kontrast, 0.2ms gecikme ve VESA DisplayHDR 600 desteği sunuyor. Panel OLED olduğu için muhteşem siyahlar ve gerçek renkler deneyimi sağlıyor. 240Hz panelin 0.2ms gecikme süresi ile gelmesi oyuncular için oldukça çekici bir alternatif sunuyor.

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Samsung Display’in yeni OLED paneli ilk kez 12. Nesil Intel i9 işlemcili ve Geforce RTX 3080 Ti ekran kartlı MSI Raider GE67 HX’de kullanılacak. Samsung, panel için seri üretime başladı böylece yakında MSI dışında birçok marka bu paneli kullanan ürünlerini tanıtacaktır.

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