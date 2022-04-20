Samsung Galaxy Z Fold 4 dahili S-Pen yuvasına sahip olmayacak

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Samsung’un sevilen katlanabilir akıllı telefon serisi Galaxy Z Fold, 2021 yılındaki Z Fold 3 modeli ile S-Pen desteğine kavuşmuştu. Tıpkı S21 Ultra gibi Z Fold 3 de S-Pen destekliyordu ancak S-Pen yuvasına sahip değildi. S22 Ultra ile Galaxy Note markasını öldüren Samsung, S-Pen’i daha farklı cihazlara getireceğini belirtmişti. Bu noktada dahili S-Pen yuvasın en çok sahip olması beklenen cihaz Galaxy Z Fold 4’tü ancak Samsung, bu konuda fikrini değiştirmiş.

Galaxy Z Fold 4, S-Pen slotuna sahip olmayacak

Şubat ayında, Galaxy Z Fold 4’ün S-Pen yuvasına sahip olacağı ile ilgili ilk iddialar gelmişti. Samsung’un Z Fold serisine S-Pen yuvası koyacak olması Galaxy Note serinin öldürülmesine üzülenlere biraz da olsa sevinç vermişti. Ancak Samsung, bu konuda fikrini değiştirmişe benziyor. Samsung’a yakın kaynakları ile bilinen Ice Universe, Galaxy Z Fold 4’ün S-Pen yuvasına sahip olmayacağını belirtti. Görünüşe göre Galaxy Z Fold 4, önceki nesille göre daha küçük ve ince olacak bu yüzden Samsung, S-Pen yuvası fikrinden vazgeçmiş durumda. Cihazın önceki nesile göre nasıl bir boyuta sahip olacağı bilinmiyor ancak daha ince olması, katlanabilir akıllı telefonların kullanımını kolaylaştıracaktır.

Samsung, her ne kadar Z Fold 4’e S-Pen yuvası koymayacak olsa bile büyük ihtimalle S-Pen kullanımını kolaylaştıracak aksesuarlar geliştirecektir. Bakalım katlanabilir akıllı telefon pazarının lideri Samsung, Galaxy Note markasını katlanabilir telefonlar içerisinde devam ettirecek mi.

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Galaxy Z Fold 4 dahili S-Pen yuvasına sahip olmayacak