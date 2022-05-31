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    Galaxy Z Fold 4 kamera ve donanım özellikleri ortaya çıktı

    Galaxy Z Fold 4 katlanabilir akıllı telefon modelinde gövde daha dayanıklı hale gelirken performans çıtası da en tepeye çıkıyor. Kamera tarafında da önemli dokunuşlar olabilir. 
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    Galaxy Z Fold 4
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    Katlanabilir ekranlı akıllı telefon pazarının lideri Samsung’un bu yıl çıkacak yeni nesil telefonları merak ediliyor. Yaz aylarında Galaxy Z serisi için yeni bir lansman beklenirken yavaş yavaş detaylar da netleşmeye başladı.

    Galaxy Z Fold 4 neler sunacak?

    Galaxy Z Fold 4 modelinin tasarımının değişmeyeceği ancak daha geniş ve daha kısa bir kasa yapısına geçiş yapacağı ortaya çıkmıştı. Ana ekran 7.6 inçlik 120Hz AMOLED olarak kalırken giriş ekranı da 6.2 inçlik 120Hz AMOLED paneli koruyor. Asıl gelişim ise katlama izlerinde olacak. Samsung’un yeni bir katman ile katlama izlerinin görünürlüğünü azaltacağı ifade ediliyor.

    Snapdragon 8+ Gen1 yonga seti ile performans çıtası yükselecek olan model 12GB/16GB LPDDR5 RAM ve 256GB/512GB depolama seçeneklerine sahip olacak. 4400mAh kapasiteli batarya ise 25W hızlı şarj sunacak.

    Arka kameranın önceki iddiaların aksine 50MP çözünürlükte olacağı belirtilirken 3x telefoto sensör 12MP çözünürlüğünde, ultra geniş sensör de yine 12MP çözünürlüğünde olacak. İç kısım ön kameranın ekran altı 12MP ve dış ekran ön kameranın da 10MP olacağı belirtiliyor. Gövde olarak da IPX8 suya dayanıklılık sertifikası sunulurken çift stereo hoparlör, gelişmiş bağlantı standartları, S-Pen desteği şeklinde detaylar mevcut.

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