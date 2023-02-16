Tecno Phantom V'in tasarımı sızdı: Galaxy Z Fold 4'e rakip geliyor

Tecno Phantom V tasarımı belli oldu
Hatırlayacak olursak geçtiğimiz Ocak ayında Tecno, Tecno Phantom V'e işaret eden konsept bir video yayınlandı. Yeni görüntüler ise cihazın katlanabilir tasarımına ışık tutuyor diyebiliriz. Buna göre Tecno Phantom V, havacılık sınıfı malzemelerin kullanıldığı ters geçmeli bir menteşe tasarımına ev sahipliği yapıyor. Söz konusu yapının cihaza hem dayanıklılık hem de hafiflik sağlayacağını söyleyebiliriz.
Tecno Phantom V'in piyasaya sürüldüğünde Huawei Mate X, Oppo Find N2 Flip ve Galaxy Z Fold 4'e rakip olması bekleniyor. Yeni akıllı telefon tüm detayları ile 27 Şubat tarihli MWC 2023 etkinliğinde bizleri bekliyor olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah