Tecno Phantom V'in tasarımı sızdı: Galaxy Z Fold 4'e rakip geliyor

Tam Boyutta Gör Hali hazırda Samsung’un öncülük ettiği katlanabilir telefon pazarı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Öyle ki birçok üretici, yeni modeller ile rekabete dahil olmaya başladı. Bu isimler arasından Türkiye pazarında da varlık gösteren Tecno ise, yaklaşan MWC 2023'te Tecno Phantom V'i tanıtacak. Bugün cihazın tasarımını ortaya koyan yeni görüntüler paylaşıldı.

Tecno Phantom V tasarımı belli oldu

Hatırlayacak olursak geçtiğimiz Ocak ayında Tecno, Tecno Phantom V'e işaret eden konsept bir video yayınlandı. Yeni görüntüler ise cihazın katlanabilir tasarımına ışık tutuyor diyebiliriz. Buna göre Tecno Phantom V, havacılık sınıfı malzemelerin kullanıldığı ters geçmeli bir menteşe tasarımına ev sahipliği yapıyor. Söz konusu yapının cihaza hem dayanıklılık hem de hafiflik sağlayacağını söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Ayrıca yeni görüntü, cihazın dairesel kamera adasında üç farklı sensöre yer verileceğini doğruluyor. Sızıntılara göre bu bölümde 5 lensli bir kurulum bizleri karşılayacak. Tecno Phantom V'in teknik özellikleri ise henüz açıklanmadı. Ancak kuvvetle muhtemel MediaTek Dimensity 9000+ işlemciden güç alacak.

Tecno Phantom V kanlı canlı göründü 1 hf. önce eklendi

Tecno Phantom V'in piyasaya sürüldüğünde Huawei Mate X, Oppo Find N2 Flip ve Galaxy Z Fold 4'e rakip olması bekleniyor. Yeni akıllı telefon tüm detayları ile 27 Şubat tarihli MWC 2023 etkinliğinde bizleri bekliyor olacak.

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Galaxy Z Fold 4 rakibi Tecno Phantom V'in tasarımı sızdı