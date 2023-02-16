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    Tecno Phantom V'in tasarımı sızdı: Galaxy Z Fold 4'e rakip geliyor

    Çin merkezli telefon üreticisi Tecno, katlanabilir rekabetine dahil olmayı planlıyor. Bu bağlamda uzun süredir söylentiler ile gündemde olan Tecno Phantom V'in tasarımı sızdırıldı. İşte detaylar
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    Galaxy Z Fold 4 rakibi Tecno Phantom V'in tasarımı sızdı Tam Boyutta Gör
    Hali hazırda Samsung’un öncülük ettiği katlanabilir telefon pazarı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Öyle ki birçok üretici, yeni modeller ile rekabete dahil olmaya başladı. Bu isimler arasından Türkiye pazarında da varlık gösteren Tecno ise, yaklaşan MWC 2023'te Tecno Phantom V'i tanıtacak. Bugün cihazın tasarımını ortaya koyan yeni görüntüler paylaşıldı.

    Tecno Phantom V tasarımı belli oldu

    Hatırlayacak olursak geçtiğimiz Ocak ayında Tecno, Tecno Phantom V'e işaret eden konsept bir video yayınlandı. Yeni görüntüler ise cihazın katlanabilir tasarımına ışık tutuyor diyebiliriz. Buna göre Tecno Phantom V, havacılık sınıfı malzemelerin kullanıldığı ters geçmeli bir menteşe tasarımına ev sahipliği yapıyor. Söz konusu yapının cihaza hem dayanıklılık hem de hafiflik sağlayacağını söyleyebiliriz.

    Galaxy Z Fold 4 rakibi Tecno Phantom V'in tasarımı sızdı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca yeni görüntü, cihazın dairesel kamera adasında üç farklı sensöre yer verileceğini doğruluyor. Sızıntılara göre bu bölümde 5 lensli bir kurulum bizleri karşılayacak. Tecno Phantom V'in teknik özellikleri ise henüz açıklanmadı. Ancak kuvvetle muhtemel MediaTek Dimensity 9000+ işlemciden güç alacak. 

    Tecno Phantom V'in piyasaya sürüldüğünde Huawei Mate X, Oppo Find N2 Flip ve Galaxy Z Fold 4'e rakip olması bekleniyor. Yeni akıllı telefon tüm detayları ile 27 Şubat tarihli MWC 2023 etkinliğinde bizleri bekliyor olacak. 

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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