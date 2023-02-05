Tecno Phantom V katlanabilir telefon videoda göründü

Tecno markasının MWC 2023 fuarına getirmeyi planladığı ilk katlanabilir akıllı telefonu Tecno Phantom V modelinin görsellerinden sonra videosu da internete sızdırıldı. Telefonla ilgili kafalarda soru işareti de kalmadı.

Tecno Phantom V nasıl bir telefon?

Daha önce muhafaza içerisinde yer aldığı için Tecno Phantom V görsellerinden pek bir şey anlamamıştık. Şimdi ise videoda muhafaza da çıkarılmış. Çalışır halde olduğu için telefonun neler sunacağı da net bir şekilde görülüyor.

Tecno Phantom V Fold geliyor 2 gün önce eklendi

Arka kısmında 3 kamera ve LED flaş olan Tecno Phantom V ile ilgili donanım özellikleri henüz bilinmiyor. Bu bakımdan fiyat konusunda bir tahmin yapmak mümkün değil. Katlanabilir telefonların premium sınıfta yer aldığı bir dönemde Tecno fiyata mı oynayacak yoksa premium fiyatlardan yararlanmak mı isteyecek hep birlikte göreceğiz.





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