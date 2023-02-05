Tecno Phantom V katlanabilir telefon videoda göründü

Tecno Phantom V nasıl bir telefon?
Daha önce muhafaza içerisinde yer aldığı için Tecno Phantom V görsellerinden pek bir şey anlamamıştık. Şimdi ise videoda muhafaza da çıkarılmış. Çalışır halde olduğu için telefonun neler sunacağı da net bir şekilde görülüyor.
Arka kısmında 3 kamera ve LED flaş olan Tecno Phantom V ile ilgili donanım özellikleri henüz bilinmiyor. Bu bakımdan fiyat konusunda bir tahmin yapmak mümkün değil. Katlanabilir telefonların premium sınıfta yer aldığı bir dönemde Tecno fiyata mı oynayacak yoksa premium fiyatlardan yararlanmak mı isteyecek hep birlikte göreceğiz.
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?