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    Tecno Phantom V katlanabilir telefon videoda göründü

    Tecno Phantom V katlanabilir akıllı telefon bu kez videoda karşımıza çıktı. Telefonun işlerliği ve katlama mekanizması net bir şekilde görülebiliyor. Tanıtım ise yakında. 
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    Tecno Phantom V
    Tecno markasının MWC 2023 fuarına getirmeyi planladığı ilk katlanabilir akıllı telefonu Tecno Phantom V modelinin görsellerinden sonra videosu da internete sızdırıldı. Telefonla ilgili kafalarda soru işareti de kalmadı.

    Tecno Phantom V nasıl bir telefon?

    Daha önce muhafaza içerisinde yer aldığı için Tecno Phantom V görsellerinden pek bir şey anlamamıştık. Şimdi ise videoda muhafaza da çıkarılmış. Çalışır halde olduğu için telefonun neler sunacağı da net bir şekilde görülüyor.

    Arka kısmında 3 kamera ve LED flaş olan Tecno Phantom V ile ilgili donanım özellikleri henüz bilinmiyor. Bu bakımdan fiyat konusunda bir tahmin yapmak mümkün değil. Katlanabilir telefonların premium sınıfta yer aldığı bir dönemde Tecno fiyata mı oynayacak yoksa premium fiyatlardan yararlanmak mı isteyecek hep birlikte göreceğiz.



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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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