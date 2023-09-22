Galaxy Z Flip 5 rakibi Tecno Phantom V Flip tanıtıldı

Tecno Phantom V Flip özellikleri ve fiyatı
- 1.32 inçlik dairesel AMOLED dış ekran
- 6.9 inçlik Full HD+ LTPO iç ekran
- Dimensity 8050 5G yonga seti
- 8GB RAM
- 256GB depolama
- 64MP+13MP arka kamera
- 32MP ön kamera
- 4000mAh batarya, 45W hızlı şarj
- 600$ fiyat
Tecno katlanabilir telefon pazarında belirli özellikleri kırparak biraz daha uygun fiyatlı ürünler geliştirmeyi başardı. Tecno Phantom V Flip modeli de amiral gemisi özelliklerden biraz uzak ve uygun fiyatı ile tüketiciyi cezbetmeye çalışacak.
Tecno Phantom V Flip modeli kapalı olduğunda 14.95mm iken açıldığında 6.95mm kalınlığa ulaşıyor. 195gr kalınlık ile segmentindeki en ağır model. Ekran 10Hz-120Hz arasında dinamik olarak hızını ayarlayabiliyor. Menteşe ise 30-150 derece arasında sabit bir şekilde durabiliyor.
Tecno Phantom V Flip ilk etapta Hindistan’da piyasaya çıkıyor. Rakibi Motorola Razr V ise 550$ fiyat etiketiyle Çin’de piyasaya çıktı ve yakında ABD’ye açılacak. Bu segmentte fiyat rekabeti biraz daha zorlayıcı denebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.