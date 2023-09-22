Galaxy Z Flip 5 rakibi Tecno Phantom V Flip tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefon sloganıyla yola çıkan ve Tecno Phantom V Fold modelini tanıtan Çinli Tecno şimdi de dikey katlanabilir telefonunu piyasaya sürüyor. Bu kez rekabet biraz daha zor.

Tecno Phantom V Flip özellikleri ve fiyatı

1.32 inçlik dairesel AMOLED dış ekran

6.9 inçlik Full HD+ LTPO iç ekran

Dimensity 8050 5G yonga seti

8GB RAM

256GB depolama

64MP+13MP arka kamera

32MP ön kamera

4000mAh batarya, 45W hızlı şarj

600$ fiyat

Tecno Phantom V Fold Türkiye fiyatı ve özellikleri 1 hf. önce eklendi

Tecno katlanabilir telefon pazarında belirli özellikleri kırparak biraz daha uygun fiyatlı ürünler geliştirmeyi başardı. Tecno Phantom V Flip modeli de amiral gemisi özelliklerden biraz uzak ve uygun fiyatı ile tüketiciyi cezbetmeye çalışacak.

Tecno Phantom V Flip modeli kapalı olduğunda 14.95mm iken açıldığında 6.95mm kalınlığa ulaşıyor. 195gr kalınlık ile segmentindeki en ağır model. Ekran 10Hz-120Hz arasında dinamik olarak hızını ayarlayabiliyor. Menteşe ise 30-150 derece arasında sabit bir şekilde durabiliyor.

Tecno Phantom V Flip ilk etapta Hindistan’da piyasaya çıkıyor. Rakibi Motorola Razr V ise 550$ fiyat etiketiyle Çin’de piyasaya çıktı ve yakında ABD’ye açılacak. Bu segmentte fiyat rekabeti biraz daha zorlayıcı denebilir.

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Tecno Phantom V Flip tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı