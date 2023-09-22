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    Galaxy Z Flip 5 rakibi Tecno Phantom V Flip tanıtıldı

    Tecno Phantom V Flip katlanabilir modeli Dimensity 8050 5G yonga seti, 6.9 inçlik Full HD+ LTPO iç ekran, 4000mAh batarya, 45W hızlı şarj gibi özelliklerle geliyor.
    Tecno Phantom V Flip Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefon sloganıyla yola çıkan ve Tecno Phantom V Fold modelini tanıtan Çinli Tecno şimdi de dikey katlanabilir telefonunu piyasaya sürüyor. Bu kez rekabet biraz daha zor.

    Tecno Phantom V Flip özellikleri ve fiyatı

    • 1.32 inçlik dairesel AMOLED dış ekran
    • 6.9 inçlik Full HD+ LTPO iç ekran
    • Dimensity 8050 5G yonga seti
    • 8GB RAM
    • 256GB depolama
    • 64MP+13MP arka kamera
    • 32MP ön kamera
    • 4000mAh batarya, 45W hızlı şarj
    • 600$ fiyat

    Tecno katlanabilir telefon pazarında belirli özellikleri kırparak biraz daha uygun fiyatlı ürünler geliştirmeyi başardı. Tecno Phantom V Flip modeli de amiral gemisi özelliklerden biraz uzak ve uygun fiyatı ile tüketiciyi cezbetmeye çalışacak.

    Tecno Phantom V Flip modeli kapalı olduğunda 14.95mm iken açıldığında 6.95mm kalınlığa ulaşıyor. 195gr kalınlık ile segmentindeki en ağır model. Ekran 10Hz-120Hz arasında dinamik olarak hızını ayarlayabiliyor. Menteşe ise 30-150 derece arasında sabit bir şekilde durabiliyor.

    Tecno Phantom V Flip ilk etapta Hindistan’da piyasaya çıkıyor. Rakibi Motorola Razr V ise 550$ fiyat etiketiyle Çin’de piyasaya çıktı ve yakında ABD’ye açılacak. Bu segmentte fiyat rekabeti biraz daha zorlayıcı denebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 1 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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