Samsung Galaxy Z Fold 5 tanıtımdan önce test edildi: İşte sonuçlar

Samsung’un yeni katlanan telefon modellerinden Galaxy Z Fold 5’in küresel pazarda çıkacak versiyonu, Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı.
Galaxy Z Fold 5 katlanan telefon, ilk olarak Mart ayında kıyaslama platformunda ortaya çıktı ancak Amerika’da çıkacak sürümdü. Üç ay sonra telefonun küresel modeli test platformunda görüldü.
Galaxy Z Fold 5 "küresel modeli" benchmark testinde
Benchmark testine göre, Galaxy Z Fold 5, Android 14 yerine Android 13 işletim sistemiyle gelecek. Muhtemelen OneUI 5.5.1 sürümüyle gelecek. One UI 5.1.1'in katlanabilir cihazlara özel yeni özellikler getirmesi bekleniyor.
Güncelleme noktasında, Z Fold 5, Samsung’un mevcut yazılım politikasına göre dört büyük Android işletim sistemi yükseltmesi, beş yıllık güvenlik güncellemesi alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D