Samsung Galaxy Z Fold 5 tanıtımdan önce test edildi: İşte sonuçlar

Samsung’un yeni katlanan telefon modellerinden Galaxy Z Fold 5’in küresel pazarda çıkacak versiyonu, Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı.

Galaxy Z Fold 5 katlanan telefon, ilk olarak Mart ayında kıyaslama platformunda ortaya çıktı ancak Amerika’da çıkacak sürümdü. Üç ay sonra telefonun küresel modeli test platformunda görüldü.

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Galaxy Z Fold 5 "küresel modeli" benchmark testinde

Tam Boyutta Gör Küresel modelin tek çekirdekli performans puanı, ABD modelinden daha düşük ancak Samsung'un katlanabilir modelleri her pazarda aynı işlemciye sahip olduğundan cihaz çıktığında performans farkının olmaması bekleniyor. SM-R946B model numarasıyla görünen telefonun tek çekirdek puanı 1845, çok çekirdek puanı da 5083.

Benchmark testine göre, Galaxy Z Fold 5, Android 14 yerine Android 13 işletim sistemiyle gelecek. Muhtemelen OneUI 5.5.1 sürümüyle gelecek. One UI 5.1.1'in katlanabilir cihazlara özel yeni özellikler getirmesi bekleniyor.

Güncelleme noktasında, Z Fold 5, Samsung’un mevcut yazılım politikasına göre dört büyük Android işletim sistemi yükseltmesi, beş yıllık güvenlik güncellemesi alacak.

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Galaxy Z Fold 5 benchmark testine girdi: İşte sonuçlar