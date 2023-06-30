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    Samsung Galaxy Z Fold 5 tanıtımdan önce test edildi: İşte sonuçlar

    Samsung, gelecek Unpacked etkinliğinde bir dizi yeni cihazını tanıtacak. Özellik katlanır telefonlar Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 merakla bekleniyor. Z Fold 5 modeli tanıtımdan önce test edildi.
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    Samsung’un yeni katlanan telefon modellerinden Galaxy Z Fold 5’in küresel pazarda çıkacak versiyonu, Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı.

    Galaxy Z Fold 5 katlanan telefon, ilk olarak  Mart ayında kıyaslama platformunda ortaya çıktı ancak Amerika’da çıkacak sürümdü. Üç ay sonra telefonun küresel modeli test platformunda görüldü.

    Galaxy Z Fold 5 "küresel modeli" benchmark testinde

    Samsung Galaxy Z Fold 5 geekbench testi puanı Tam Boyutta Gör
    Küresel modelin tek çekirdekli performans puanı, ABD modelinden daha düşük ancak Samsung'un katlanabilir modelleri her pazarda aynı işlemciye sahip olduğundan cihaz çıktığında performans farkının olmaması bekleniyor. SM-R946B model numarasıyla görünen telefonun tek çekirdek puanı 1845, çok çekirdek puanı da 5083.

    Benchmark testine göre, Galaxy Z Fold 5, Android 14 yerine Android 13 işletim sistemiyle gelecek. Muhtemelen OneUI 5.5.1 sürümüyle gelecek. One UI 5.1.1'in katlanabilir cihazlara özel yeni özellikler getirmesi bekleniyor.

    Güncelleme noktasında, Z Fold 5, Samsung’un mevcut yazılım politikasına göre dört büyük Android işletim sistemi yükseltmesi, beş yıllık güvenlik güncellemesi alacak.

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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