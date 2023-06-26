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    Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5'in tüm özellikleri sızdırıldı

    Galaxy Unpacked etkinliği öncesinde Samsung'un yeni katlanan telefonları sızdırıldı. Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 katlanır telefon özellikleri ile neler sunacak bakalım.
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    samsung galaxy z flip 5 & z fold 5 özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, bir sonraki Unpacked etkinliğini 27 Temmuz 2023’te düzenleyecek. Galaxy Z Flip5 ve Z Fold5, etkinlikte tanıtılacak yeni katlanan akıllı telefon modelleri olacak. Her iki katlanır telefonun da gelişmiş dayanıklılık, performans ve pil ömrü sunması bekleniyor.

    Samsung Galaxy Z Flip 5 bilinen özellikleri

    Galaxy Z Flip 5, FHD+ çözünürlük, 1Hz-120Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç ana ekran, 748x720 piksel çözünürlük sunan 3.4 inç kapak ekranına sahip olacak. Daha büyük kapak ekranı, kamera, müzik kontrolü ve Google Maps gibi belli uygulamaların kullanımına izin verecek. Katlanabilir telefon, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile gelecek. Telefon, 8GB RAM, 128GB / 256GB depolama alanı sunacak. Dışta 12MP (f/1.8) + 12MP (f/2.2) kamera, içte 10MP (f/2.4) ön kameraya sahip olacak telefon, 25w hızlı şarjı destekleyen 3700 mAh bataryadan güç alacak. 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC bağlantısını destekleyecek. 4 renk seçeneğiyle gelecek telefon, katlandığında 7.19 x 8.51 x 1.51 cm ölçülerinde olacak.

    Samsung Galaxy Z Fold 5 bilinen özellikleri

    Galaxy Z Fold 5, 2176x1812 çözünürlük, 1Hz-120Hz yenileme hızı sunan 7.6 inç ana ekran, 2316x904 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan 6.2 inç kapak ekranına sahip olacak. Z Fold 5, diğer modelle aynı işlemciyi paylaşacak ancak daha fazla bellek (12GB) ve depolama alanı (512GB’a kadar) sunacak. Katlanan telefon, 50MP (f/1.8) ana kamera, 12MP (f/2.2) ultra geniş kamera, 12MP (f/2.2) telefoto kameraya sahip olacak. İçte 4MP (f.10) selfie kamera, 10MP (f/2.2) dış kameraya sahip olacak. 5G, Bluetooth 5.3, WiFi 6E bağlantısını destekleyecek. Telefon, 25w hızlı şarjı destekleyen 4400 mAh bataryadan güç alacak.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 3 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 3 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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