Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5'in tüm özellikleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Samsung, bir sonraki Unpacked etkinliğini 27 Temmuz 2023’te düzenleyecek. Galaxy Z Flip5 ve Z Fold5, etkinlikte tanıtılacak yeni katlanan akıllı telefon modelleri olacak. Her iki katlanır telefonun da gelişmiş dayanıklılık, performans ve pil ömrü sunması bekleniyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5 ilk kez canlı görüntülendi: İşte tasarımı 1 gün önce eklendi

Samsung Galaxy Z Flip 5 bilinen özellikleri

Galaxy Z Flip 5, FHD+ çözünürlük, 1Hz-120Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç ana ekran, 748x720 piksel çözünürlük sunan 3.4 inç kapak ekranına sahip olacak. Daha büyük kapak ekranı, kamera, müzik kontrolü ve Google Maps gibi belli uygulamaların kullanımına izin verecek. Katlanabilir telefon, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile gelecek. Telefon, 8GB RAM, 128GB / 256GB depolama alanı sunacak. Dışta 12MP (f/1.8) + 12MP (f/2.2) kamera, içte 10MP (f/2.4) ön kameraya sahip olacak telefon, 25w hızlı şarjı destekleyen 3700 mAh bataryadan güç alacak. 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC bağlantısını destekleyecek. 4 renk seçeneğiyle gelecek telefon, katlandığında 7.19 x 8.51 x 1.51 cm ölçülerinde olacak.

Samsung Galaxy Z Fold 5 bilinen özellikleri

Galaxy Z Fold 5, 2176x1812 çözünürlük, 1Hz-120Hz yenileme hızı sunan 7.6 inç ana ekran, 2316x904 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan 6.2 inç kapak ekranına sahip olacak. Z Fold 5, diğer modelle aynı işlemciyi paylaşacak ancak daha fazla bellek (12GB) ve depolama alanı (512GB’a kadar) sunacak. Katlanan telefon, 50MP (f/1.8) ana kamera, 12MP (f/2.2) ultra geniş kamera, 12MP (f/2.2) telefoto kameraya sahip olacak. İçte 4MP (f.10) selfie kamera, 10MP (f/2.2) dış kameraya sahip olacak. 5G, Bluetooth 5.3, WiFi 6E bağlantısını destekleyecek. Telefon, 25w hızlı şarjı destekleyen 4400 mAh bataryadan güç alacak.

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Samsung Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5 özellikleri sızdırıldı