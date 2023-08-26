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    Samsung Galaxy Z Fold 5’in Thom Browne versiyonu ufukta göründü

    Geçtiğimiz yıllarda birçok cihazı için Thom Browne versiyonu üreten Samsung, firmayla birlikte çalışmaya devam ediyor. Samsung’un sosyal medya gönderisi, Z Fold 5’in Thom Browne sürümüne işaret ediyor
    Galaxy Z Fold 5'in Thom Browne versiyonu yolda Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda lüks giyim markası Thom Browne ile birlikte çalışmaya başlayan Samsung, bu ortaklık dahilinde Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Buds 2 ve Galaxy Watch 4 cihazlarının özel sürümlerini piyasaya sürmüştü. Resmi olarak firmaların ortaklığı devam etse de Samsung, geçtiğimiz yıl tanıttığı Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 için Thom Browne sürümleri piyasaya sürmemişti ancak görünüşe göre Samsung, bu sene Thom Browne serisini genişletecek.

    Galaxy Z Fold 5’in yeni sürümü yolda

    Samsung Mobile, X platformu üzerinden yeni bir video paylaştı. Thom Browne ile yeni ortaklığını kutlayan bu video, Galaxy Z Fold tarzı katlanmış ve Thom Browne şeritlerine sahip bir peçeteye yer veriyor. Böylece Samsung, Galaxy Z Fold 5’in Thom Browne versiyonun yolda olduğunu belirtmiş oldu.

    Samsung veya Thom Browne henüz cihazı resmi olarak duyurmadı bu nedenle Galaxy Z Fold 5’in yeni versiyonunun detayları henüz bilinmiyor ancak geçtiğimiz yıllarda Samsung, Thom Browne sürümü cihazlarını kulaklık, akıllı saat, saat kayışı ve telefon kılıfı içeren özel bir paket ile satışa sunmuştu. Bu nedenle Galaxy Z Fold 5’in yanı sıra Galaxy Watch 6 ve Galaxy Buds 2 Pro’nun da Thom Browne versiyonları ile yenilenmesi bekleniyor. Galaxy Z Flip 5'in de böyle bir sürüme sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Thom Browne tarzı özel bir tasarıma sahip olacak cihazlar, muhtemelen yalnızca seçili ülkelerde piyasaya sürülecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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