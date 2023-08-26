Samsung Galaxy Z Fold 5’in Thom Browne versiyonu ufukta göründü

Galaxy Z Fold 5’in yeni sürümü yolda
Samsung Mobile, X platformu üzerinden yeni bir video paylaştı. Thom Browne ile yeni ortaklığını kutlayan bu video, Galaxy Z Fold tarzı katlanmış ve Thom Browne şeritlerine sahip bir peçeteye yer veriyor. Böylece Samsung, Galaxy Z Fold 5’in Thom Browne versiyonun yolda olduğunu belirtmiş oldu.
Samsung veya Thom Browne henüz cihazı resmi olarak duyurmadı bu nedenle Galaxy Z Fold 5’in yeni versiyonunun detayları henüz bilinmiyor ancak geçtiğimiz yıllarda Samsung, Thom Browne sürümü cihazlarını kulaklık, akıllı saat, saat kayışı ve telefon kılıfı içeren özel bir paket ile satışa sunmuştu. Bu nedenle Galaxy Z Fold 5’in yanı sıra Galaxy Watch 6 ve Galaxy Buds 2 Pro’nun da Thom Browne versiyonları ile yenilenmesi bekleniyor. Galaxy Z Flip 5'in de böyle bir sürüme sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Thom Browne tarzı özel bir tasarıma sahip olacak cihazlar, muhtemelen yalnızca seçili ülkelerde piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.