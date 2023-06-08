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    Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 daha dayanıklı olacak! Yeni özelliği belli oldu

    Samsung'un merakla beklenen katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5'in yeni özellikleri açıklandı. Her iki telefon artık daha dayanıklı olacak. İşte detaylar 
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    Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 artık daha dayanıklı olacak! Tam Boyutta Gör
    Samsung tarafından önümüzdeki yaz aylarında tanıtılacak Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Öyle ki her iki telefon özellikleri yavaş yavaş kesinleşmeye başladı. Bugün paylaşılan yeni bir rapor ise, Z Fold 5 ve Flip 5'in önemli dayanıklılık yükseltmelerine sahip olacağını ortaya çıkardı. 

    Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 artık daha dayanıklı olacak

    Yeni paylaşılan raporlara Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5, selefinden farklı olarak IP58 sertifikası ile karşımıza çıkacak. Bilmeyenler için IP58 derecesindeki "5" toza karşı korumayı, "8" ise su ve nemi ifade ediyor. Günümüzde ise çoğu üreticinin, amiral gemisi telefonlarda IP68 sertifikasına yöneldiğini belirtelim. Ancak yaklaşmakta olan telefonların yeni menteşe tasarımı ve katlanabilir form faktörüne sahip olduğunu unutmamak gerek. 

    Bu noktada Samsung'un Z Fold ve Flip ailesi uzun bir yol kat ettiğini söyleyebiliriz. Niketim İlk Z Fold'da herhangi bir giriş koruması yoktu. Z Fold2 ise toz koruması konusunda küçük iyileştirmeler içerirken, Z Fold 3 ve Z Fold 4 resmi koruma derecesine sahip ilk telefonlar oldu. Görünüşe göre Z Fold 5 ve Flip 5 ise bu korumayı bir üst noktaya taşıyacak. 

    Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 çıkış tarihi ve beklenen özellikler

    Merakla beklenen Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5'in önümüzdeki 27 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenecek Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Galaxy Z Fold 5'in diğer beklenen özellikleri arasında Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy işlemci, 2K, 120Hz 7,6 inç AMOLED iç ekran, 6,2 inç 120Hz dış ekran, 108MP+12MP+10MP kamera tasarımı, 12GB RAM ve 512GB'a kadar depolama yer alıyor.

    Ailenin kapaklı modeli Z Flip 5 ise, Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, FullHD+, 120Hz 6,7 inç katlanabilir AMOLED ekran, 3.4 inç dış ekran, 12MP+12MP kamera tasarımı, 8GB RAM ve 512GB'a kadar depolama kapasitesi ile vitrine çıkacak.

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