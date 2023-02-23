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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5'in depolama seçenekleri belli oldu

    Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 modellerinin depolama seçenekleri sızdırıldı. Yaklaşan katlanabilir telefonlar, üç farklı depolama sürümü ile geliyor. İşte detaylar   
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    Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5'in depolama seçenekleri belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Uzun zamandır söylentiler ile gündemde olan Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 özellikleri iyiden iyiye netleşmeye başladı. Peki yılın ikinci yarısında tanıtılması beklenen katlanabilir telefonlar, beraberinde ne farklılıklar getirecek? Bugün Sammobile, cihazların depolama seçeneklerine açıklık getirdi.

    Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5'in depolama seçenekleri belli oldu

    Bildirilenlere göre Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5, Galaxy S23 ailesine benzer şekilde üç farklı depolama seçeneğine sahip olacak. Buna göre Galaxy Z Fold 5'in 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama varyantlarında geleceği belirtiliyor. Galaxy Z Flip 5 ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB sürümleri ile karşımıza çıkacak. Ayrıca sızıntı kaynağı, 128 GB temel Galaxy Z Flip 5'in UFS 3.1, geri kalan sürümlerin ise UFS 4.0 ile tanıtılacağını bildirdi.

    Bilmeyenler için Galaxy Z Fold 5'in ekran kırışıklığını önleyecek yeni bir menteşe tasarımına sahip olması bekleniyor. Ayrıca cihazın özel bir S-Pen yuvası içereceği de belirtiliyordu ancak yakın tarihli bir rapor böyle bir gelişmenin planda olmadığını bizlere gösterdi. Ailenin dikey katlanabilir modeli Galaxy Z Flip 5 ise, 3,26 inçten daha büyük bir kapak ekranı ile karşımıza çıkacak. Ancak tüm bunları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 1 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 2 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 2 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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