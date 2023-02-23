Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5'in depolama seçenekleri belli oldu

Tam Boyutta Gör Uzun zamandır söylentiler ile gündemde olan Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 özellikleri iyiden iyiye netleşmeye başladı. Peki yılın ikinci yarısında tanıtılması beklenen katlanabilir telefonlar, beraberinde ne farklılıklar getirecek? Bugün Sammobile, cihazların depolama seçeneklerine açıklık getirdi.

Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5'in depolama seçenekleri belli oldu

Bildirilenlere göre Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5, Galaxy S23 ailesine benzer şekilde üç farklı depolama seçeneğine sahip olacak. Buna göre Galaxy Z Fold 5'in 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama varyantlarında geleceği belirtiliyor. Galaxy Z Flip 5 ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB sürümleri ile karşımıza çıkacak. Ayrıca sızıntı kaynağı, 128 GB temel Galaxy Z Flip 5'in UFS 3.1, geri kalan sürümlerin ise UFS 4.0 ile tanıtılacağını bildirdi.

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Bilmeyenler için Galaxy Z Fold 5'in ekran kırışıklığını önleyecek yeni bir menteşe tasarımına sahip olması bekleniyor. Ayrıca cihazın özel bir S-Pen yuvası içereceği de belirtiliyordu ancak yakın tarihli bir rapor böyle bir gelişmenin planda olmadığını bizlere gösterdi. Ailenin dikey katlanabilir modeli Galaxy Z Flip 5 ise, 3,26 inçten daha büyük bir kapak ekranı ile karşımıza çıkacak. Ancak tüm bunları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.

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Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5'in depolama seçenekleri belli oldu!