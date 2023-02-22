Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 13S bekleyenlere kötü haber: Planda yok

    Xiaomi 13 ailesinin küresel tanıtımına sayılı günler kala, Xiaomi 13S serisi hakkında önemli bir detay paylaşıldı. Xiaomi 13S serisi, bu yıl piyasaya sürülmeyecek. İşte detaylar
    Oy Ver
    Xiaomi 13S bekleyenlere kötü haber! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, kısa süre önce Çin'de piyasaya sürülen amiral gemisi Xiaomi 13 ailesini küresel pazara getirmeye hazırlanıyor. Akıllı telefonların tanıtımına sayılı günler kala, Xiaomi CEO’su Lei Jun’dan önemli bir açıklama paylaşıldı. Weibo’da yaptığı paylaşımda Jun, Xiaomi 13S serisinin gelecek planları arasında yer almadığını duyurdu.

    Xiaomi 13S serisi rafa kaldırıldı

    Hatırlayacak olursak Çinli dev, Xiaomi 12 serisinin piyasaya sürülmesinden altı ay sonra, Xiaomi 12S ve 12S Pro modellerini tanıttı. Bu noktada yeni bir yonga seti ve daha iyi kamera sensörleri ile güncellenen modeller, kullanıcılardan olumlu eleştiriler aldı. Ancak görünüşe göre Xiaomi, bu yıl tek bir amiral gemisi model ile yola devam edecek.

    Ayrıca Xiaomi 13S serisinin yanı sıra Xiaomi, önümüzdeki süreçte Xiaomi 13 Lite ve Xiaomi 13 Ultra modellerini piyasaya sürecek. Bu nedenle alınan kararın şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Merakla beklenen Xiaomi 13 serisi, 27 Şubat tarihli MWC 2023 etkinliğinde Avrupa pazarı için tanıtılacak. Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro hakkında merak edilen tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    Profil resmi
    AssetGroup 13 saat önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

    Profil resmi
    ardicli2000 1 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

    Profil resmi
    kımyasal 1 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone 11 mi samsung s21 mi mobeseden drift cezası gelir mi digitürk cayma süresi fotoğraf çoğaltma lehim pastası nasıl kullanılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M5s
    POCO M5s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız