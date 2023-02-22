Xiaomi 13S bekleyenlere kötü haber: Planda yok

Tam Boyutta Gör Xiaomi, kısa süre önce Çin'de piyasaya sürülen amiral gemisi Xiaomi 13 ailesini küresel pazara getirmeye hazırlanıyor. Akıllı telefonların tanıtımına sayılı günler kala, Xiaomi CEO’su Lei Jun’dan önemli bir açıklama paylaşıldı. Weibo’da yaptığı paylaşımda Jun, Xiaomi 13S serisinin gelecek planları arasında yer almadığını duyurdu.

Xiaomi 13S serisi rafa kaldırıldı

Hatırlayacak olursak Çinli dev, Xiaomi 12 serisinin piyasaya sürülmesinden altı ay sonra, Xiaomi 12S ve 12S Pro modellerini tanıttı. Bu noktada yeni bir yonga seti ve daha iyi kamera sensörleri ile güncellenen modeller, kullanıcılardan olumlu eleştiriler aldı. Ancak görünüşe göre Xiaomi, bu yıl tek bir amiral gemisi model ile yola devam edecek.

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Ayrıca Xiaomi 13S serisinin yanı sıra Xiaomi, önümüzdeki süreçte Xiaomi 13 Lite ve Xiaomi 13 Ultra modellerini piyasaya sürecek. Bu nedenle alınan kararın şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Merakla beklenen Xiaomi 13 serisi, 27 Şubat tarihli MWC 2023 etkinliğinde Avrupa pazarı için tanıtılacak. Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro hakkında merak edilen tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

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